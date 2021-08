Bullrich le respondió a Cafiero: “No fue un error, fue algo deliberado”

La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le respondió al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien reconoció que hubo una fiesta en Olivos y afirmó que “fue un error”.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, la referente del PRO recogió el guante y señaló que “entonces las 30 mil causas que están en la Argentina deberían entrar en la misma órbita. Hay muchas que son ridículas, por estar a tres cuadras de su casa, por pasear el perro”.

“No creo ni siquiera que haya que indultarlos, debería declarar nulo el DNU que él mismo promovió”, sostuvo Bullrich, en alusión al presidente Alberto Fernández.

Y agregó: “La declaración de Cafiero es una declaración de encubrimiento, esto no es un error, es una decisión del Presidente de violar la norma que él mimo promovió. Ese mismo día rodeó la casa de Macri cuando volvía al país, pocos días después le dijo idiota a la gente que violaba la cuarentena, que él mismo iba a ir a buscar uno por uno”.

“No es un error Cafiero, es algo deliberado. No puede aducir el Presidente, profesor de Derecho Penal, un error como si no conociera la ley. Un error es algo involuntario, no pensado, pero ahí hay algo armado. Creo que eso agrava la situación porque lo están encubriendo”, aseveró.