El Gobierno no descarta “una norma” para los que no se vacunen

La ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, habló esta mañana sobre la vacunación obligatoria en el trabajo y aseguró: “No descartamos una norma; el que decide vacunarse debe tener una ventaja”.

En una entrevista con radio AM 750, la funcionaria también habló de los cambios en las restricciones que comenzaron a regir y estarán vigentes hasta el 5 de septiembre.

Ante la consulta de la exigencia de vacunación para la vuelta al trabajo, dijo: “Para quienes eligieron no vacunarse, vamos a trabajar para fortalecer la confianza. Tiene que haber ventajas para quienes eligieron vacunarse. La vacuna contra la Covid-19 no es obligatoria por el momento, por la urgencia y porque la oferta no satisface las necesidades de demanda en el mundo. Apuntamos a que la mayoría de las personas decida vacunarse”.

“No estamos en una instancia para responder si va a haber alguna reglamentación respecto a quienes no decidan vacunarse. No estamos en esta instancia, pero no la descartamos”, remarcó Vizzotti y agregó: “Tenemos que saber que este virus ha llegado para quedarse. Hay que saber que el virus no va a desaparecer y vamos a seguir teniendo muertes”.

La ministra también explicó: “Tenemos 100 casos identificados con la variante delta. Hemos retrasado la circulación comunitaria de la variante delta. De ninguna manera tenemos circulación predominante de la variante delta”.

Fuente: La Nación