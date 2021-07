Juegos Olímpicos: Argentina inicia su camino en fútbol masculino

El camino de la selección argentina en busca de su tercera medalla dorada tiene como primer rival a Australia. Desde las 7.30 de hoy jueves y con televisación es TyC Sports, los dirigidos por Fernando Batista intentarán plasmar en la cancha todo el trabajo realizado en los últimos meses para plantarse como candidatos desde el primer minuto de juego. Del otro lado, el país oceánico clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio al finalizar tercero en las Eliminatorias, luego de derrotar a Uzbekistán 1-0 en el mano a mano por el cupo.

El Sapporo Dome será testigo del duelo correspondiente la Grupo C,donde Argentina ya disputó un partido oficial por la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002,con derrota frente a Inglaterra por la mínima. “Estamos bien. Tenemos mucha confianza y el grupo está muy unido. Tenemos muchas ganas del primer partido, del debut y hacer un buen Juego Olímpico”, explicó Adolfo Gaich en la previa del estreno. Y agregó sobre la sede del duelo: “Me sorprendió mucho. No me esperaba un estadio tan lindo”.

Con España y Egipto como los otros integrantes de la zona, Fernando Batista se detuvo a analizar al rival de este jueves. “Es un rival muy físico desde el lado de su resistencia y su presencia física. Tenemos que cuidarnos de eso. Los tres del grupo son difíciles. Nosotros tenemos que tratar de ser protagonistas del partido, de manejar los tiempos. Sabemos que será un rival duro, pero nos tenemos mucha confianza”, declaró el entrenador argentino.

Del otro lado de la vereda, el director técnico australiano Graham Arnold se mostró con fe en sus dirigidos. “Todos tienen mucha historia en el grupo. Pero creo que si sacamos la historia, jugamos con pecheras y sin logos, vamos a ganar el partido. No voy a nombrar al rival, sólo sé que tenemos un partido el 22 de julio y estoy concentrado en mi equipo”, declaró con un dejo d polémica. Y añadió al respecto: “Si seguimos nombrando a Argentina se nos vienen a la cabeza Messi o Maradona, pero la realidad es que no jugamos contra ninguno de ellos. No arrancamos perdiendo 1-0 por la camiseta”.

Argentina: Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega; Fausto Vera, Santiago Colombatto; Martín Payero, Alexis Mac Allister, Esequiel Barco; Adolfo Gaich. DT: Sergio Batista.

Australia: Ashley Maynard-Brewer; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Jay Rich-Baghuelou; Kye Rowles, Riley McGree, Denis Genreau, Connor Metcalfe, Daniel Arzani; Mitch Duke y Lachlan Wales. DT: Graham Arnold.

Estadio: Sapporo Dome.

Hora: 7.30 (hora Argentina).

Televisación: TyC Sports.