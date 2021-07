Los Perros de José, un lugar donde los animalitos esperan su adopción

En Beruti 456 hay un lugar especial para los perros. Allí está el refugio Los Perros de José, un sitio donde actualmente 59 canes reciben atención, comida y cuidado a la espera de alguien que los adopte. A la pregunta de si el perro es el mejor amigo del hombre. Rocío la responsable del lugar, sentencia: "Es el único que no te va a dejar, que no te va a abandonar".

"Hay que adoptar, hay que castrar, no hay que tirar cachorros, es es un trabajo que nunca se termina", agregó en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

Cajas de cachorros abandonadas, perros heridos o en situación de calle, son algunas de las situaciones a las que se enfrenta en el Refugio Los Perros de José, que rescata animales de las calles, recibe algunos de otros sitios similares e incluso de otras ciudades.

Los sábados es el día más movido, porque es cuando los interesados en adoptar visitan a sus potenciales mascotas.

Rocío destaca que allí trabaja con ellos "un veterinario que se llama Juan Cruz Roseti, quien siempre nos cobra un mínimo, hace castraciones masivas".

"Tenemos varias empresas que nos ayudan, cuando se caen las donaciones entre todos compramos las comidas, las vacunas, nadie nos da nada. El Municipio está ausente, el móvil de castración no sirve. Tenemos mucha bronca con todo esto", aseguró.

Su recomendación para todos la repite como un mantra: "Adopten, no compren, no hay que tirar los animales, hay que adoptar y ser responsables, no devolverlos".