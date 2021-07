La interna de la interna a días del cierre de listas

La interna de la interna (y todo el resto)

A menos que se llegue a un acuerdo de última hora, amarillos y radicales medirán fuerzas en las próximas primarias.

Si fuera por la mayoría de los radicales -según ellos mismos comentan- en Bahía se evitarían las PASO y llegarían a una negociación exitosa con el intendente Héctor Gay, lo que sucede es que hasta el momento las decisiones se toman en nivel provincial y el “Comando Manes” ya ha bajado la orden de “ir a la guerra” y enfrentar al PRO en los 135 municipios. “Es ahora o nunca. Ahora tenemos un candidato como hace décadas no teníamos; es el momento de ganar y pasar a liderar la colación opositora”, describe un veterano boina blanca.

Es estrictamente verdad que Manes es el mejor referente de los últimos tiempos, sumado a la anarquía amarilla en tierra bonaerense tras el salto de la exgobernadora María Eugenia Vidal a la Capital Federal. Sin embargo, la evaluación no es igual en todos los distritos: en aquellas intendencias donde gobierna el PRO, los radicales corren riesgos extras. Además de tener que enfrentarse al aparato oficialista, con todo lo que eso significa en materia de recursos y gente, una derrota sería perder lugares en los gabinetes.

El “grupo hospital”, liderados por el director del hospital Gustavo Carestía, pidió la unidad públicamente, pero se trata de una declaración meramente voluntarista. La decisión no se tomará aquí.

Por ahora no habrá “libertad de acción” para los radicales. “Este es el momento, no podemos bajar la PASO por un par de cargos que les regalaron los alcaldes del PRO”, explica un dirigente de la UCR.

Como si fuera poco, en la Sexta Sección aparece “la interna de la interna” del radicalismo. Es que el grupo bahiense liderado por Emiliano Álvarez Porte presentaría una lista alternativa a la que proponen sus correligionarios de la región. Están “cansados” de que “toda la zona” tenga legisladores y Bahía no.

“Nos vienen mojando la oreja hace mucho tiempo, nos cansamos de ser los más boludos del condado. Hay pueblos con seis mil habitantes que tienen todo el tiempo diputados y Bahía no puede mojar. Ahora armamos lista y que decidan arriba con quien que se quedan”, refunfuña un integrante del comité de calle Donado.

Por el lado del tercer socio de Juntos por el Cambio, todo pareciera indicar que apoyarán la boleta de Diego Santilli. Ya se pronunció Lilita públicamente y Rodríguez Larreta cedió lugares en distintas listas. De todas formas, el senador Andrés De Leo espera el reaseguro de esos acuerdos para negociar en Bahía y la sección con la mesa chica del PRO.

En Alsina 65, Pablo Romera y Tomás Marisco, los principales alfiles de Gay, parece que seguirán en sus puestos. Y con mayor poder que antes. El Intendente cree que “podrían integrar cualquier lista” pero se inclinaría por dejarlos en el gabinete por son (y serán) las caras de la gestión los próximos dos años. Como ya se anticipó la lista de concejales será encabezada por Adrián Jouglard y Fabiola Buosi.

Para la seccional pica en punta el presidente del Concejo Deliberante Fernando Compagnoni y ya tienen un lugar asegurado una mujer cercana al jefe comunal de Punta Alta y la tresarroyesnse (con “s”) Rosío Antinori.

Un nombre que también siempre se barajó fue el de Nicolás Vitalini, pero al parecer el destino del concejal estaría lejos de una banca y de la política. Incluso a miles de kilómetros de Bahía Blanca.

El peronismo

En el Frente de Todos no habrá interna. Entonces los nombres que aparezcan estampados en las boletas son los competirán “den serio” en las generales. Federico Susbielles, Gabriel Godoy y Marcelo Feliú conversan por estos días por el armado local.

El primer borrador que circuló esta semana es encabezado por la médica y actual concejal Gisela Gigliani, seguido por el laborioso director de Región Sanitaria Lauriano (con “i”) Alimenti y Romina Pires, del sector feliuista.

En el caso de Alimenti, el problema es el reemplazo en un sector clave en medio de la pandemia, de no conseguirlo, el elegido por La Campora sería el joven Pedro Simoncini.

También tendrá un lugar el sindicalismo. Allí quien aparecía con mayores chances era Miguel Agüero, líder de los Municipales, y dueño de una prolija estructura (territorial y virtual) que no poseen otros que pretenden disputarle el lugar.

También reclaman las organizaciones sociales. Por ese espacio, quien se perfilaba era Cesar García de la Corriente Clasista y Combativa. Otro nombre que podría formar parte de alguno de los esquemas que se están delineando es el empresario Mariano Arzuaga, actual vicepresidente del Club El Nacional.

El veterano e histórico dirigente peronista Dámaso Larraburu también activó por WhatsApp y habría pedido por alguno de sus “pollos”: uno de ellos es Matías Italiano.

En la semana, corrió la versión de que para darle “peso y volumen” a la lista local, el propio Federico Susbielles podría encabezar. Sería una interesante estrategia, aunque peligrosa; porque en caso de ser derrotado sus aspiraciones para el 2023 quedarían disminuidas.

En tanto, en la seccional ya mencionamos que el poderoso “Cuto” Moreno encabezará, a menos que lo lleven a la lista nacional. Los otros postulantes que estraían confirmados son Mayte Alvado (Cámpora Bahía) y Alejandro Dichiara (Monte Hermoso). No se descarta que completen la massista Fernanda Bevilacqua y algún susbiellista puro, que podría ser Carlos Quiroga, y alguien de la región vinculado al gobernador Kicillof.

Randazzismo

Por último, en el espacio de Florencio Randazzo, se confirmó que encabezará la lista de concejales el exfuncionario municipal Oscar Abraham.

En la seccional, luego del rechazo de un comunicador bahiense a la propuesta del exministro nacional, podría encabezar un exlegislador que representa el peronismo no K.

Vuelve el woscoffismo

Integración Ciudadana decidió participar de las próximas elecciones y definió la lista de candidatos para concejales. Ellos son la abogada María de los Ángeles Rosón, especialista en cuestiones administrativas del derecho público; Nicolás Marín, coordinador de la Pastoral de Juventud Nacional; y Vanesa Troncoso, referente social. Completan la lista Diego Márquez, Gladys Girotti; Claudio Beroiza, Alejandra Vergalito y Mariano Santos La Rosa, entre otros.

“No hay nada más bahiense que Integración Ciudadana, que es el único espacio vecinalista con 14 años de trayectoria”, repiten los woscoffistas.

Misterioso cartel y salvavidas de plomo

Un grupo de pegatinas en particular llamó la atención los últimos días. Se encuentran en varios sectores del centro de la ciudad, principalmente en la esquina de Colón y su intersección con el corredor Brown – Vieytes. Allí solo se ven afiches con la cara de un joven, con la frase “Un paso al futuro”, pero sin nombre de pila ni partido político.

Bahía Indiscreta indagó y pudo saber que se trata de Leandro Nievas, quien junto a un grupo de vecinos, integra el partido Compromiso Federal de Alberto Rodríguez Saa, que tiene como referente en la Provincia a Gabriel Mariotto. Lo que pretenden es que haya una lista que pelee una interna a nivel local en el Frente de Todos, para disputarle poder al líder opositor de la ciudad, Federico Susbielles. Nievas es bahiense, tiene 32 años, es ingeniero industrial, trabaja en el ámbito privado y, de existir esta interna (imposible), encabezaría la lista a concejales.

Lo que llama la atención es que, desde sus redes sociales, uno de los integrantes de la Mafia de la Uocra que se encuentra preso y siendo enjuiciado, Guillermo Molina, le da su total apoyo al joven militante. Parece un salvavidas de plomo.

Sin solución en el aeropuerto

Ya Bahía Indiscreta comentó la grave situación vivida hace días en el aeropuerto local, cuando por no poder arribar vuelos nocturnos a causa de la falta de balizas, casi se pierden los órganos de un donante, que debió mantenerse artificialmente con ritmo cardíaco y respiración hasta que los médicos que debían trabajar en la ablación arribaran a la ciudad... de día. En las últimas horas ocurrió un hecho similar.

Un avión sanitario debió partir desde el Aeroclub por las mismas razones. Desde la pista de tierra partió el vuelo que llevaba a una joven mujer de 36 años que se encontraba internada en la terapia intensiva del Municipal por padecer una hemorragia subaracnoidea y aneurisma cerebral. Debió ser derivada al Hospital de El Cruce.

Esta sección averiguó por qué no está ya resuelto el tema del balizamiento, si se encuentran en la ciudad las 50 baterías que lo harán funcionar. La respuesta se podría resumir con la palabra “burocracia”. Todavía no se liberó desde Buenos Aires el presupuesto para pagar la mano de obra. Aunque se cree que todo se resolverá en pocos días, no hay una fecha concreta para la vuelta a la actividad nocturna.

"Caldito" destacado

El excomisario Héctor Abel Maggi fue destacado por ser uno de los alumnos con mejor promedio entre los egresados de la carrera de Licenciatura en Seguridad Pública, que se cursa en la UNS.

Más precisamente, “Caldito” obtuvo un 8,94 y fue la segunda mejor nota. Quienes lo conocen en la intimidad no se sorprenden, ya que aseguran “siempre fue un policía por arriba del promedio”, pero los que caminan los pasillos de la casa de altos estudios lo ven como algo muy meritorio. “Una cosa es luchar contra el delito, y otra muy distinta es aprobar los finales.

Mirá que en la universidad te rompen el... alma”.

Bronca tuitera

Estamos en una época muy particular. Nunca se había podido leer la opinión de tanta gente por tantos temas diversos, y nunca había sido tan fácil y rápido poder expresarlas en público. Tiempos de celulares y redes sociales.

Quien estuvo muy activo durante los últimos días, y que descargó su bronca tuitera, fue el exsecretario de Salud del Municipio, Federico Bugatti. Parece que el médico se dedica a contestarle a cada uno de los que considera antikirchnerista o militante de Juntos por el Cambio.

Un ejemplo de ello es el comentario que hizo en una nota dada por el candidato del Pro en CABA, Martín Tetáz. El economista criticó a Máximo Kirchner por no tener título universitario, a lo que Bugatti publicó: “Avisale que 12 presidentes de su amado EE UU no tuvieron título universitario. Llevate un almohadón para que no se lastime”. No hace falta dar explicaciones sobre la recomendación del médico...

Otro comentario de Bugatti, también por Twitter, le dio duro a los que considera fueron funcionales a la suba de contagios en la pandemia: “A los que fomentaron las marchas. A los que confundieron maliciosamente con las vacunas. A los egoístas irresponsables. A todos y cada uno de esos les pesarán los muertos”.

Eduardo Feinmann también recibió la crítica del exfuncionario. El periodista de La Nación+ fue duro con el gobierno tras conocerse la noticia de que se licitaría la compra de diez mil penes de madera para usarlos para clases de educación sexual.

Bugatti lo arrobó en un comentario en la red social del pajarito: “Veo que como pro vida que te definís, no te parece importante que los equipos de salud y las escuelas tengamos el equipamiento que corresponde para enseñar a utilizar el preservativo. Coherente lo tuyo. Como siempre”.

Y otro hombre de medios que pasó por la “ametralladora” tuitera de Bugatti fue Miguel Wiñazki. Tras una columna muy crítica hacia Cristina Kirchner publicada en Clarín, el exsecretario municipal escribió: “El nivel de falopa de esta nota es de lo mejor de año. Qué pluma exquisita que tiene Miguel para la ciencia ficción. Indignadora”.

La casa del terror

Al defensor federal José Ignacio Pazos Crocitto se lo pudo ver indagando en los últimos días por los pasillos de tribunales. Y no fue por una cuestión laboral del fuero al que pertenece, sino que tuvo que ver con una cuestión particular.

Según pudo saber esta sección, el funcionario judicial se llevó una sorpresa desagradable al descubrir que una casa familiar que tenían en alquiler fue destrozada por los inquilinos.

La coqueta vivienda se ubica en el Barrio Palihue y fue ocupada por una familia que al retirarse se llevó hasta las tapas del inodoro. En la denuncia penal figuran faltantes del botiquín del baño, espejos, picaportes de placares, hornallas de la cocina y el portero eléctrico. Además, se indica la “destrucción total” de puertas, de los taparrollos, las alacenas y los bajo mesadas. Como si fuera poco, le hicieron “un asado” en el garaje dañando con el fuego sus paredes internas.

Los delitos denunciados son, entre otros, “hurto y daño” y apunta a una mujer a su hijo que aprovechó la casa para cumplir con un arresto domiciliario. Pazos Crocitto, además, menciona en su presentación judicial a la garante del alquiler: se trata de una conocida periodista local.

“Los elementos de prueba son claros y contundentes”, describió una fuente judicial que tuvo acceso al expediente que ya comenzó a instruirse.

Habrá más noticias para este boletín.