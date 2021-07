"No tengo más puertas por golpear para conseguir la medicación de mi papá"

Pía está desolada y motivos no le faltan. Su padre, Luis Seguel, lleva meses de lucha, luego de que le diagnosticaran una fibrosis pulmonar. Necesita un fármaco (Nintedanib Ofev 150 miligramos) para mejorar la calidad de vida.

Mientras observa que la salud de él se deteriora cada vez más, no se queda quieta. En las últimas horas mantuvo varias reuniones en busca de acelerar el trámite, el cual se complejiza porque no tiene obra social.

"Llevamos casi cinco meses esperando una medicación específica para tratar la enfermedad que padece, la cual es poco común, crónica, progresiva y terminal. Los fármacos están retenidos y no sabemos dónde porque nos dicen algo distinto todos los días", destacó la mujer, al inicio de su testimonio en LA BRÚJULA 24.

Además, explicó que "él está conectado a oxígeno las 24 horas. Me cansé de tocar todas las puertas posibles. En el HCD me dijeron que los responsables de buscar la medicación es el Hospital Municipal".

"Hay una persona que está encargada del caso de mi papá, hablé con ella y me dijo que la licitación para la medicación ya está lista. Pero me aclaró que no hay ningún laboratorio que la tome", finalizó, dejando su teléfono para quien pueda colaborar: 291-5057822.