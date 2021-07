Pehuen Co: organizan actividades por la desaparición de Andrea Esnaola

Una jornada de reflexión tendrá lugar este jueves en Pehuen Co frente al edificio de la Escuela N° 18, para recordar el sexto aniversario de la desaparición de Andrea Esnaola, la auxiliar de educación que fue vista por última vez en la tarde del 15 de julio de 2015.

Según publica el portal Punta Noticias, el colectivo Sororas de dicha localidad balnearia --una agrupación conformada por mujeres y disidencias-- convocan a actividades encabezadas por representantes de agrupaciones de mujeres de Punta Alta

También participarán cantoras locales, habrá actividades informativas y artísticas, entre ellas, un stand informativo y taller de estampado en serigrafía. Y se ofrecerá una merienda y un espacio de escucha para reflexionar “entre tanta incertidumbre e impunidad”.

Las charlas estarán a cargo de Gladys Acha, del colectivo Mujeres Autoconvocadas de Coronel Rosales que disertará sobre los inicios del feminismo en nuestra región, y la licenciada en enfermería Stella Maris Castillo, de la Consejería en Educación Sexual y Reproductiva del Hospital Municipal Eva Perón.

Misterio y dolor

El 15 de julio de 2015, poco después de las 17, Andrea Esnaola se retiró de la escuela donde trabajaba como auxiliar. Una vecina fue la última persona en verla, a sólo algunas cuadras del establecimiento y caminando en sentido contrario a su casa.

La justicia abrió una causa para investigar lo ocurrido, aunque a esta altura las precisiones son muy pocas y los interrogantes demasiados. Luego de la denuncia sobre su ausencia se montó un rastrillaje en la localidad, del que tomaron parte alrededor de 200 efectivos policiales. La búsqueda finalizó 18 días después sin resultados positivos.

Marcela Pintado fue una de las últimas personas en estar junto a Andrea y aún no puede superar su ausencia. "Estoy triste, como todos los años cuando llega esta fecha. Uno recuerda lo que pasó y es muy difícil", explicó.

Tampoco encuentra explicaciones a la desaparición de su amiga. "Siempre estamos como el primer día, no hay nada en claro ni alguna hipótesis cerrada. Uno siempre quiere pensar que está bien y que se fue por sus propios medios. De todos modos, es difícil creer que si esto es así nadie haya tenido noticias de ella"

Recuerda que ese 15 de julio almorzaron juntas y que no advirtió nada extraño en el comportamiento de Andrea. "Hasta me acuerdo lo que almorzamos, quiénes estábamos y que nos reímos por una situación que había surgido en la comida. Fue un día más, normal. Si le pasaba algo, no lo demostró".