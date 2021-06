Día Internacional del Orgullo LGBT: "Ojalá pronto no hagan falta marchas"

Un posteo cargado de mensajes fue el que realizó en las últimas horas el sacerdote Javier Di Benedetto en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT.

"Ojalá pronto, muy pronto ya no hagan falta ni marchas, ni reivindicaciones, ni... Simplemente porque lo habremos entendido, abrazado, amado. Mientras tanto se lucha (y primero y mucho contra los propios prejuicios y cerrazones adquiridas). Espero nos comprendamos", expresó el ex cura de La Catedral bahiense en su cuenta personal de Facebook.

Una hora más tarde de escribir este mensaje, Di Benedetto habló con el programa Nunca es tarde, y dijo que para "construir, hay que deconstruir mucho de lo que ya existe".

"Ojalá todos los motes desaparezcan pronto. Las personas son personas y nadie debería etiquetar a nadie. El Papa Francisco le escribió en estos días una carta a un sacerdote que trabaja con la comunidad LGBT y le dijo 'vos tenés el estilo de Dios', lo cuál es un mensaje muy fuerte en este contexto", agregó.

"Claramente no me alegra que mi mensaje sea excepcional y que me estén llamando justamente por eso, debería ser lo lógico", completó.