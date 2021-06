Conocer por qué se cae el pelo: la clave para encontrar soluciones que funcionen

Frustrarse, estresarse y hasta raparse

La inminente pérdida capilar causa frustración y hasta estrés, lo que deriva en más pérdida de cabello. Este problema afecta tanto a hombres como mujeres. Y, muchas veces estos sentimientos terminan haciendo que se aferren a soluciones que no están comprobadas.

“Parece que lo hacen por moda o que no les incomoda el tema, pero si hablás a fondo con las personas que se rapan, te terminan confesando que en realidad prefieren tener pelo, pero lo hacen porque no saben cómo manejarlo,” cuenta Nicolás Lusicic. “Los que se rapan porque quieren, son contados. La mayoría lo hace porque no tiene otra opción” explica.

Antes, la calvicie era un tema que avergonzaba y se vivía en mucha soledad. “Algunos ni lo comentaban, no hablaban del tema y no sabían ni cómo ocultarlo”, explica Lusicic.

Hoy en día hay una amplia red de profesionales listos para ayudar a los pacientes a dar con la causa de la calvicie para encontrar la mejor solución. “Internet ayuda mucho porque da confianza, los pacientes pueden chequear la efectividad de los tratamientos que están eligiendo mirando los comentarios de otros pacientes como ellos”, cuenta Nicolás Lusicic y agrega que “es importante también investigar antes de comprar productos milagrosos”.

Las causas más comunes de la calvicie en hombres

En el caso de los hombres, 98 de cada 100 pacientes cuenta con una causa de calvicie hereditaria. “Es un problema hereditario, y te das cuenta porque no lo pierden de la misma manera, siempre afecta más la parte de arriba de la cabeza, las entradas o la coronilla; pueden ser todos estos lugares en simultáneo”, cuenta el Dr. Nicolás Lusicic.

Saber que se trata de una causa hereditaria hace que encontrar el tratamiento indicado sea más fácil, rápido y efectivo. “Se pueden hacer tratamientos de prevención, y esto demora la instancia de un trasplante”, explica Lusicic confirmando la idea de que encontrar la causa de la calvicie a tiempo puede ayudar a encontrar una solución temprana sin trasplantes.

¿Qué pasa con la pérdida capilar en mujeres?

Para las mujeres el pelo es importantísimo, es parte de su femineidad y de su autoestima. La inminente caída hace que la frustración sea grande y genera estrés en casi todos los casos, logrando todavía más caída.

Conocer el por qué, ayuda. Las causas más comunes entre mujeres pueden ser los trastornos hormonales y también la causa hereditaria está presente. “Entre las mujeres, algunas tienen la misma causa hereditaria, como en hombres. Esto es algo que no se sabe mucho, pero también puede haber un factor de herencia”, explica Nicolás Lusicic.

“Otras mujeres tienen trastornos hormonales, con problemas de glándula tiroides, problemas de ovarios, problemas con las dietas y más factores”, agrega y explica que “en este caso, el procedimiento es diferente, con un tratamiento de tres a seis meses se puede solucionar”.

Para Nicolás Lusicic es importante la presencia de la comunidad médica, con diagnósticos y tratamientos profesionales. “El campo de la calvicie siempre fue muy manoseado, porque es fácil opinar al respecto. Por ahí sobre otras afecciones la gente no opina tanto, pero con la calvicie siempre alguien tiene algún consejo que no lleva a los pacientes por el camino correcto”, cuenta Nicolás, y concluye que “hay muchos que no son médicos y prometen cosas que después no se pueden cumplir”.

Por eso, para solucionar la calvicie cuanto antes, la recomendación es la consulta profesional para dar la con la causa y no perder tiempo con soluciones no comprobadas.