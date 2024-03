En medio de una misa, una mujer entró llorando y abandonó a su bebé recién nacido

En medio de la atmósfera sagrada del Jueves Santo, una escena desgarradora se desplegó en la parroquia Inmaculada Concepción del barrio Pichincha, Rosario. Entre los fieles y el murmullo de las plegarias, una mujer irrumpió en llanto, dejando a su bebé recién nacido junto con sus pertenencias y se fue del lugar.

El sacerdote Víctor Pratti que se encontraba celebrando la eucaristía habló del “conmovedor” momento que vivieron. “No dejo de pensar en qué la llevó a tomar esa decisión”, expresó.

El relato del cura pintó un retrato de desolación y humanidad. “El pequeño se encontraba en perfecto estado, bien vestido y envuelto con una manta”. “Fue conmovedor, me acuerdo y me conmuevo otra vez tanto por el bebé como por la mamá, no puedo dejar de pensar en qué la llevó a tomar esa decisión, qué situación de violencia o pobreza la llevó hasta ahí”, expresó Pratti al medio La Capital.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Entre los rezos y los susurros de preocupación, el pequeño recibió asistencia tanto de los presentes como de las autoridades pertinentes. Un gesto de nobleza destacó entre los presentes cuando una mujer policía, lactante ella misma, ofreció su pecho para alimentar al bebé abandonado.

El hallazgo se produjo en la iglesia Inmaculada Concepción de Rosario.

Pratti precisó que minutos antes de la misa, varios feligreses vieron a “una joven que daba vueltas con un bebé en brazos y lloraba”. Asimismo, señaló que en el marco “de la Santa Semana” hay tanta gente conmocionada que por eso “nadie le preguntó nada”.

Poco después, el hombre inició la ceremonia y al cabo de unos minutos una mujer detectó que dentro del templo, “en el atrio”, habían dejado a un bebé envuelto. “Al principio las mujeres no sabían qué era, se acercaron y se encontraron con que era un bebé, fue muy fuerte, entonces llamaron a la Policía mientras yo seguía dando la misa”, relató.

“Yo lo bauticé. Me pareció que era lo más lindo que podía darle, mucho más no. Y dejé el papelito del bautismo entre sus cosas, para que si hay una familia, o lo que sea que pase, sepa que ya está bautizado”, continuó y deseó que “ojalá vuelva su mamá”.

