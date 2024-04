Asexualidad: la orientación sexual más incomprendida

El 6 de abril se celebró el Día Internacional de la Asexualidad, jornada en la que, desde la comunidad LGBTIQ+, se pretende informar acerca de este espectro que hace parte de la amplia variedad de formas de vivir la sexualidad y la identidad. De acuerdo con lo que detalla Caribe Informativo, medio especializado en estos temas, esta orientación sexual suele ser calificada como “una orientación invisible”, pues dentro de ellas se habla de las personas que no sienten atracción sexual.

“Las personas asexuales han tenido menor representatividad, pero ello no significa que no existan o sus experiencias no sean valiosas”, detalla ese portal. De acuerdo con lo que explica Advocates for Youth, entidad dedicada a trabajar en pro de la salud y los derechos sexuales, “una persona asexual no experimenta atracción sexual y/o no desea contacto sexual. En inglés, los asexuales también pueden usar la abreviación “ace” para describir su orientación sexual. Una persona asexual puede ser heterosexual, gay, bisexual o queer porque la atracción sexual es solo un tipo de atracción”.

Caribe Informativo, en su publicación sobre este tema, detalla que es importante conocer del tema para evitar invisibilizar el mismo. Con información en las manos es más fácil, dice el portal, reconocer adecuadamente a las personas que se identifican como asexuales. “No es lo mismo asexualidad que abstinencia o celibato, pues estas se condicionan a una decisión de vida, más no a los sentires de las personas”, detalla la nota al citar el texto ‘una mejor comprensión de la sexualidad humana a través del estudio de la asexualidad’ de la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.

Dentro de la investigación adelantada y expuesta por el medio de comunicación ya citado, las personas asexuales no necesitan experimentar para darse cuenta de que lo son, pues, saben que no desean tener relaciones sexuales y que tampoco están buscando alguien para hacerlo o intentando encontrar el momento adecuado. “Las personas asexuales pueden sentirse atraídas por otras personas, tener una relación de pareja (con romance o no) con otra persona y llegar a casarse”, se lee en la nota basada en la publicación hecha por la revista española.

Se destaca además que ser asexual no hace que una persona sienta desagrado por el sexo, solamente, insiste la nota, no se sienten interesados en tener actividad de este tipo. Se recalca también que la asexualidad no es consecuente de un problema de salud ni de una anormalidad de origen médico. “Las personas asexuales pueden llegar a experimentar atracción sexual en algunos casos. Al igual que otras orientaciones, no todo es blanco y negro; existen matices dentro de la asexualidad, como las personas grisexuales que rara vez sienten atracción sexual o la experimentan con muy poca intensidad”, se menciona al referenciar la investigación de Suñol Medina, ‘Asexualidad: una revisión sistemática’.

Lo que resalta Caribe Informativo es que con varias las medidas que pueden tomar las personas para evitar caer en actos de discriminación. Dentro de lo que se recomienda está, por ejemplo, no asumir la orientación sexual de nadie.

El tema de la asexualidad ha sido mencionado por algunas personalidades de fama internacional que, con sus testimonios, han hecho que el tema tenga mayor visibilidad. Morrissey, vocalista de la banda de rock ‘The Smiths’, por ejemplo, comentó, hacia el año 2013, que: “No tengo vida social, no la necesito. Vivo tranquilo en soledad. La diversión es una construcción artificial, y si no tienes una vida sexual (y yo no la tengo en absoluto) es imposible tratar con la gente, porque la gente solo habla de sexo. Si no tienes una pareja, la gente te mira de manera sospechosa”.

