Protesta de pescadores: "Pedimos que nos indemnicen porque no podemos trabajar"

Un grupo de pescadores artesanales viene llevando adelante una protesta, a la altura del ingreso a la empresa Unipar, visibilizando su malestar a partir de la imposibilidad de poder llevar adelante su trabajo, el cual fue su sustento de vida durante varios años. Rubén Córdoba, uno de los damnificados, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y explicó la razón del reclamo.

"Nos sacaron nuestra fuente laboral en la ría hace 11 años porque con la contaminación no se puede comer lo que uno pesca acá. Necesitamos una respuesta porque hace varios días que la estamos esperando. El Consorcio y la empresa no nos contestan. Tenemos más del 90% del juicio ganado y es hora de que se baje el martillo", sostuvo Córdoba, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: "Nuestro abogado tuvo una reunión y supuestamente iban a llegar a un arreglo. Pedimos una indemnización como corresponde. No se puede tapar el sol con una mano, la ría no se puede descontaminar. Se van a necesitar 200 años. Cada vez que dragan es como sacar la basura del patio y ponerla en el garage y, con el tiempo, la marea trae de nuevo la contaminación para adentro".

"Las empresas no se van a ir. Vamos a cortar hasta que nos den una respuesta concreta. Nos cansamos de tener paciencia y respeto. Somos 52 personas, pero hay más pescadores en la misma situación", graficó uno de los manifestantes, en otro tramo de la nota radial.

Sobre su situación personal, detalló que "en este momento estoy haciendo changas con los camiones porque, por mi edad, ninguna empresa me toma efectivo. Me encanta el pescado, pero si sale de la ría no lo como, quizás el camarón y el langostino no sean tan riesgosos para la salud, pero el resto de las especies están expuestas porque a la noche se contamina aún más, algo que se potencia cuando hay tormenta".