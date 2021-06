Tras el reclamo en La Brújula 24, recibió su casa prefabricada

"Feliz, pero estresada". Así definió su estado Magalí, la joven que días atrás había expresado su reclamo contra la firma "Viviendas Montreal", teniendo en cuenta que tras haber abonado casi un millón de pesos y luego de un año de espera, todavía no había recibido su casa prefabricada.

Finalmente, tras hacerse escuchar por este medio, en las últimas horas la mencionada empresa le llevó los materiales al terreno ubicado en Cambaceres al 1.500.

El inconveniente que dejó intranquila ahora a Magalí es que los materiales quedaron a la intemperie y sin ningún tipo de protección em el mencionado terreno, por lo que, según dijo, pasará la noche allí para cuidarlos.

"Por lo que me dijeron, mañana se iniciarían los trabajos de armado, el tema es que quedaron los materiales al aire libre y es un verdadero peligro", expresó esta tarde en contacto con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

El armado de la vivienda demorará tres o cuatro días. Sin embargo, y según mencionó Magalí, luego deberá encargarse de los trabajos de revocado en la parte externa y de las instalaciones de luz, gas, agua y cloacas.

"Claramente, una vez que terminen, no me puedo venir a vivir, porque tengo que esperar a que me conecten todos los servicios, pero al menos es un paso", cerró.

Tras el reclamo de Magalí, Gustavo Sequeira, representante comercial de "Viviendas Montreal" había mencionado que producto de la pandemia habían sufrido demoras.

"Tuvimos un problema, porque cuando se cerró todo por la pandemia se atrasó un poco. Casas Montreal en ciudad y la zona tiene 150 viviendas entregadas. Jamás dejamos de entregar una casa Bahía ni en ningún lado, por eso no entiendo por qué me venía presionando tanto con la fecha de entrega. Realmente hubo un congestionamiento con la pandemia", apuntó.

"Nosotros construimos muy rápido, pero desde que nació la pandemia todos estos cortes de fase generaron un cuello de botella en la fábrica directamente. Hace una semana, la administración puso tres cuadrillas tercerizadas para poder sacar el trabajo atrasado, de hecho ahora vienen 10 casas para Bahía Blanca", señaló.