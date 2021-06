Falleció Omar Morán, el autor de la foto más emblemática del básquetbol bahiense

El reconocido fotógrafo Omar Morán, autor de fotos emblemáticas, entre ellas la que inmortalizó el festejo de Atilio Fruet y José De Lizaso, falleció hoy, producto de un infarto, a los 76 años.

El "Flaco" quedó estrechamente vinculado a una de las grandes épocas del básquetbol local y tomó esa imagen en el Provincial de Punta Alta, el 14 de noviembre de 1970.

Además, trabajó en el diario La Nueva Provincia, en la editorial "Atlanta", el diario "Clarín", revistas como "Gente" y "El Gráfico", la agencia de noticias "Télam", para NA y Familia Cooperativa.

"Fui a trabajar para la revista El Gráfico, que había enviado como periodista a Osvaldo Orcasitas (O.R.O.). Él me pidió que sacara dos o tres fotos para ilustrar su comentario de la final, así que buscando obtener una imagen de Fruet quedé a pocos metros del festejo de aquel doble. Cuando Orcasitas vio la foto decidió publicarla bien grande y el limitar su escrito a solamente el epígrafe”, contó Morán en una entrevista brindada a Familia Cooperativa.

Morán siempre aseguró que la fotografía no tiene un gran desarrollo artístico. “Es una toma instantánea, de índole testimonial, aunque tengo que reconocer que me ha dado muchas satisfacciones y que más allá del paso de los años sigue causando impacto”.

Paradójicamente, ya no conservaba el negativo de su obra cumbre. “Manos ajenas se apropiaron indebidamente del algo que no les pertenece, por lo que no me quedo otra que pedirle la fotografía a Rubén Gallucci, un amigo de mi querido barrio de Villa Mitre, para hacer una copia que me permitiera conservarla”.

Asimismo, sostiene que aquella imagen no representa su mejor trabajo. “En esa época de oro del básquetbol bahiense saqué muchísimas fotografías y si tengo que elegir una me quedo con la obtuve en el último partido de Fruet en 1974, cuando siendo un símbolo de Olimpo le pidió la camiseta a Cabrera y se la puso. Esa imagen de Lito emocionado con la casaca de Beto en su despedida de las canchas es única”.

(Foto: Gustavo Pirola)