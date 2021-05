El Caso Fri y una deuda histórica

CASO FRI Y UNA DEUDA HISTÓRICA

Las víctimas son víctimas. Poner en duda lo sucedido es revictimizarlas. Nada más bajo y deleznable que cuestionar hechos que, está demostrado, sucedieron tal cual lo relatan las jóvenes. Lo que aquí se debate es otra cosa. Es la “demora del sistema” en obtener una prueba clave como el ADN para aclarar un caso. Los fiscales del interior bonaerense deben sacar turno en un laboratorio de la capital provincial o del Gran Buenos Aires para un peritaje y esperar sentados: los resultados tardan meses.

Esa lentitud en contar con evidencia científica para resolver una causa grave, conlleva varios riesgos. Los más visibles son: 1) si el resultado es negativo, el inocente esperó meses en la cárcel 2) el verdadero violador siguió libre con chances de seguir atacando más mujeres. Ambos presupuestos se dieron en el Caso Fri.

Las denunciantes de hechos de abusos sexuales no mienten. Son excepcionalísimos los casos en los que se ha demostrado lo contrario. Lo que sí puede suceder es que la víctima, en particular cuando no se trata de un abuso intrafamiliar sino de un victimario desconocido, pueda incurrir en un error involuntario. Pueda confundirse en su buena fe. Y ahí es donde está el Estado para chequear la información: para confirmar o descartar las sospechas.

En el caso de Franco Fri, las dos víctimas lo reconocieron en rueda de personas, por foto, por voz e identificaron sus prendas de vestir. Con esos elementos, la fiscalía pidió que el imputado continúe en prisión preventiva hasta el juicio y así lo convalidó la Justicia de Garantías. Todo eso sucedía mientras la muestra de ADN (semen) esperaba ser analizada en La Plata.

En el verano llegó el resultado. Negativo. Se pidió la contraprueba y otra vez a esperar meses. Mientras, Fri adentro y el verdadero afuera.

La fiscal Olguín redireccionó la investigación luego de que en marzo volviera atacar un sujeto en la misma zona de las primeras dos violaciones y con una metodología muy similar. Pero Fri estaba detenido, así que no podía ser.

En la casa de la tercera víctima, al abusador se le cayó su teléfono celular. No fue difícil encontrarlo. A los pocos días detuvieron a Nicolás Esteba Gaitán. Pero habría más sorpresas: al peritar el aparato móvil se descubrió que era el mismo que le habían sustraído a la segunda víctima del año pasado.

Para complementar se pidió comparar el ADN de Gaitán con los rastros genéticos hallados en las dos primeras víctimas: un 99.9% de coincidencia.

A Gaitán se le imputaron las tres violaciones y se ordenó la libertad de Fri.

Dos cuestiones a mirar de cerca en este caso.

Por un lado, lo mencionado: meses de espera para un resultado genético. En este punto debería intervenir el poder político. Hace años que la problemática de la “centralidad” en los peritajes de casos graves está sobre la mesa, pero nadie la ha resuelto. Es inadmisible que un laboratorio privado frente a la Plaza Rivadavia pueda obtener una prueba de ADN en pocas horas y las muestras en asuntos judiciales deban viajar 700 kilómetros y esperar meses para su procesamiento. No es tan difícil la solución. Se construye un centro propio o se convenia con un privado (con la correspondiente vigilancia y cadena de custodia de las muestras). “No hay presupuesto”, fue hasta ahora la respuesta.

La otra cuestión es más difícil de responder. Es contra fáctica, aunque necesaria e incómoda. En este caso, a Fri -y más allá de la tardanza- el ADN lo desvinculó. Pero qué hubiese sucedido si la muestra genética no alcanzaba para realizar el cotejo. O si ni siquiera había muestra alguna que analizar. Fri hubiese llegado a juicio sin dudas.

¿Y si llegaba a debate oral y las víctimas volvían a identificarlo -de buena fe pero confundidas- como lo hicieron en la instrucción? Es altamente probable que Fri hubiese sido condenado a una alta pena de prisión. Para pensar.

Por nuestra parte, los medios de comunicación, si alguna autocrítica también nos cabe, tiene relación con un debate que viene de hace años en redacciones y nunca fue saldado. La noticia de la desvinculación de una persona de un proceso judicial nunca llega a tener el mismo espacio o grandilocuencia que cuando se produce la denuncia, detención o imputación. “Cuando vas en cana sale grande y, cuando salís inocente, sale chiquito”, dijo alguna vez alguien. “No es noticia el avión que llega, sino el que se cae”, responde un viejo mantra periodístico. Sea como fuere -y más allá de que los medios sólo relatan y describen lo que hacen otros protagonistas- la discusión y la mirada crítica sobre nuestro accionar nunca está de más.

RADARES Y CAMBIO DE ONDA VERDE

La Municipalidad avisó que en el microcentro la velocidad máxima de circulación en vehículos ahora es de 30 kilómetros por hora. Ya se presentó otro radar móvil, y van a llegar más para hacer los controles. En las próximas dos semanas se hará un trabajo de “educación y concientización”, pero luego los inspectores serán implacables.

“La máxima será de 30 sí o sí”, le comentó un funcionario de Alsina 65 a esta sección. Se intenta que el sector sea cada vez más “amigable” para el peatón. Todos coinciden en que el vehículo que más problemas acarrea es la moto. “Vemos que son los que más rápido pasan. Es un peligro”. Pero además, varios vecinos hicieron notar que a los choferes de micros, al tener carriles preferenciales se les va la mano (o más bien el pie) con la velocidad.

Pero estas situaciones -prometen- se van a acabar en breve. Desde el Ejecutivo ya están trabajando para cambiar las frecuencias de los semáforos. “La famosa onda verde va a ser para los que transiten a 30 o menos. El resto se la va a pasar frenando en todos los semáforos, porque los van a encontrar siempre en rojo”, advirtieron.

Más sobre el tránsito

Además de la baja en la velocidad, según pudo saber esta sección, el Municipio prepara una fuerte campaña de seguridad vial. Considerando que las experiencias en primera persona transmiten mucho más que cualquier otro mensaje, Marcelo Borda, que es director operativo de Tránsito, reunió testimonios de Madres del Dolor y de vecinos que pudieron sobreponerse a accidentes graves. Con la participación y el aporte de quienes sufrieron en carne propia un siniestro de tránsito, en breve se harán públicos una serie de testimonios y videos que desde Alsina 65 adelantan, serán muy crudos. Las propias víctimas contarán cómo en un segundo les cambió la vida.

Quienes ocuparán los “kioscos barco”

Avanza la adjudicación de los famosos “kioscos barco”, estas estructuras que están en varios sectores de la ciudad, y que fueron declaradas patrimonio histórico.

Estos lugares, que llevan ese nombre por la curiosa forma que poseen, funcionarán como centros gastronómicos con la modalidad “take away”, es decir, comida para llevar. Muy adecuada para los tiempos que corren.

Bahía Indiscreta pudo saber que hay tres empresas confirmadas: en los kioscos ubicados en Alsina y Chiclana, en la Plaza de Villa Mitre y en Alem al 1500 sobre Irel (este no es “barco”) se instalará McDonald’s. El que se encuentra en Colón y Chiclana será ocupado por el café CLA & Bigliardi. Y el de Colón y Vieytes, por la pastelería Yael Hecker.

Por ahora quedan vacantes los kioscos que se encuentran en la Plaza Brown (en la esquina de calle Luiggi) y el de Avenida Cerri, a la altura de la Estación Sud. Para estos dos habrá una segunda vuelta de licitación.

Desde la Secretaría de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, aseguran que esto permitirá revitalizar esos sectores y recuperar parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Se espera que se generen por lo menos 15 puestos de trabajo directos con los kioscos ya adjudicados. Además, el canon que las empresas paguen será utilizado justamente para invertir en los espacios públicos, como lo aprobó por unanimidad el Concejo Deliberante.