Denuncian que una abuela con COVID está en estado de abandono en Hospital Italiano

Una mujer realizó esta mañana una grave denuncia contra el hospital Italiano, al mencionar que su madre, una paciente de 81 años que hace casi un mes se encuentra internada por coronavirus, pasó la noche "sin atención, desnuda, defecada y atada".

"Todos los días nos dan un parte nuevo, no se ponen de acuerdo entre los médicos. Nos dijeron que a mi mamá le agarró una demencia, que iba a comer por sonda toda la vida, cuando en realidad tres días antes la alimentaron por boca", mencionó Silvina, visiblemente molesta, en comunicación con el programa "Vive cada día", de LA BRÚJULA 24.

La mujer mencionó que su madré se encuentra en el hospital desde el 16 de abril y que no tienen contacto con ella.

"Vinimos a las 9 de la mañana a ver si nos podían atender, pero nos tienen dando vueltas. Le querían dar el alta pero ella tiene muy elevados los síntomas de diabetes", expresó.

"Mi mamá hace 30 días grita y llora pidiendo que le den agua. El 1 de mayo la habían mandado a la casa con Covid positivo, no podía ir de cuerpo y tenía la cara desfigurada. Al otro día a la mañana llamamos a una ambulancia que la trajera al hospital. Conseguimos cama de casualidad y nos dijeron que la infección que tiene se le fue a la sangre. No se entiende cómo le habían dado el alta. Nadie da la cara. No sabemos nada. Nos dan partes contradictorios", completó Silvina.



"Es una sucesión de malos entendidos"

Francisco Nardelli, director del mencionado nosocomio, se mostró sorprendido por las declaraciones de Silvina y aseguró que se trató de un gran mal entendido.

"Estoy sorprendido por el giro que tomaron las cosas. Varias cosas de las que se dijeron no tienen correlato con la realidad. Esta mujer tiene un síndrome confusional al tratarse de un adulto mayor que, desde el 3 de mayo está con Covid", expresó el profesional.

"En un momento estaba en una habitación compartida y por quejas de la persona que estaba al lado, se la pasó a una individual. No está atada, solo que la cama tiene barandas al costado. No me consta que haya fotos de esta paciente", agregó Nardelli.

El director del nosocomio explicó que recibirá a los familiares de esta paciente para brindar las explicaciones correspondientes, más allá de no ser médico.

"Me llama la atención que se le haya dado el alta con Covid positivo, pero quiero dejar en claro que si un paciente no requiere de oxígeno y la familia puede contener a la persona en la casa, no tiene sentido que se quede ocupando la cama de hospital. Por eso el municipio generó las UCMA que se usan si los allegados no tienen posibilidad de mantener aislado al paciente en un domicilio", comentó.

"No es un capricho del hospital que no se pueda ingresar a acompañar al paciente, por eso la ronda de enfermeros en el área Covid son más frecuentes. Probablemente, por el estado de confusión que le genera el síndrome que transita, no haya utilizado el teléfono interno para que solicite agua por esa vía. Entiendo la angustia que genera tener a un familiar tantos días en el hospital. Es la primera queja tan fuerte que tenemos ni un malentendido tan grande. El personal médico afectado al área Covid atiende con devoción", finalizó.