Vanina Edul: "Una medida sanitaria cayó en la contienda política"

La médica intensivista Vanina Edul decidió que contaría su visión de la pandemia desde puertas adentro de una sala de terapia intensiva. La motivó "la bronca" de ver el manejo que se ahce de la crisis sanitaria en el país y se expresa a través de Twitter.

"¡Qué ganas de hablar con todos lo ministros de Salud!", dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24. De inmediato cuestiona que las decisiones que se toman estén basadas en la cantidad de camas y dice que es como decirle a la gente que puede irrespetar todas las normas de tránsito, porque si ocurre un accidente hay camas disponibles.

Edul trabaja en dos hospitales de Buenos Aires y aseguró que "lamentablemente una medida sanitaria cayó en una contienda política. Esta enfermedad se previene y no hemos aprendido a hacer la vida que tenemos que hacer en este momento, todo el mundo quiere tener la vida que tenía antes. Yo también quiero, pero en este momento no podemos".

Con más de 20 años trabajando en terapia intensiva, encontró en Twitter una forma de expresar su opiniones y lo que se vive en esa área de los hospitales que hoy están llenos con personas infectadas con coronavirus.

"Hay cientos de miles de historias, quisiera que todos reflexionen sobre las personas que mueren, los que sufren y un equipo de salud que no da más", afirmó.

Edul dice que en todo el tiempo que tiene trabajando nunca esta mortalidad en terapia intensiva" y señala que de valores normales que pueden estar entre 20% a 40% de los que ingresan, "ahora estamos en 70% de mortalidad y hay lugres que están a 90%".

"A nosotros nos triplicaron la camas de un día para otro, pero no aumentó el plantel", es otra de las reflexiones que hace y resalta que la tarea de intensivista requiere una ardua formación y mucha experiencia.

