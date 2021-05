Acción solidaria: recolectan abrigos en el María Auxiliadora

Alumnas y exalumnas del Colegio María Auxiliadora organizaron una iniciativa solidaria para brindar ayuda a las personas que necesitan una mano para enfrentar la llegada del frío. Se llama Abrigarte y los beneficiarios serán los chicos de Cartoneros Bahía para la distribución.

"Surge a partir de que nos damos cuenta de que no vamos a volver a lo presencial y no podemos quedarnos quietas porque hay gente que nos necesita. Nos parece importante ayudar porque mucha gente no tiene donde quedarse o no tiene trabajo", dijo Brenda una de las voluntarias que participa en la recolección, en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La colecta comenzó el miércoles y culmina este viernes. Quienes quieran colaborar pueden llevar abrigos, ropa para adultos y niños y frazadas a Rondeau 75, en el colegio María Auxiliadora entre las 8 y las 18 horas.

"Me enteré por Instagram porque seguía los chicos de cartoneros y me pareció una linda propuesta llevárselos, nosotras somos todas adolescentes y con el permiso de nuestros padres y de la institución, decidimos emprender este servicio", agregó Brenda.