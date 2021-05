El picante cruce de dos funcionarios en Twitter

Fuerte cruce de dos funcionarios

Dos funcionarios públicos, uno oficialista y el otro opositor, tuvieron un feroz cruce por Twitter, en donde hasta dieron a entender que se iban a ver las caras para ajustar cuentas.

Esta desagradable situación se vivió ayer domingo en medio de los controles policiales por el partido entre Villa Mitre y Olimpo. Fue en ese contexto que el representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Federico Montero, tuiteó una imagen de él con la siguiente frase: “Supervisando el operativo de seguridad del Clásico Bahiense, Villa Mitre-Olimpo”.

Quien le salió a responder por la misma vía fue el secretario del Municipio, Tomás Marisco. El funcionario de Héctor Gay publicó una foto de un banderazo de la hinchada aurinegra en Colón y Ángel Brunel con el texto “acá me comentan los gastronómicos, dueños de gimnasios, comunidad educativa, etc… que la tortuga la tenés como a 30 cuadras…”.

En ese momento, Montero le respondió a su publicación con un “nos vemos mañana Tomi”, haciendo referencia a la llegada del gobernador Axel Kicillof -luego se pospuso hasta el jueves- para la entrega de patrulleros en la ciudad. Inmediatamente, Marisco redobló la apuesta escribiendo la dirección de su oficina oficial en el centro de la ciudad en otro mensaje de Twitter: “Drago 45 – Piso 2”.

Pero esto no fue todo, porque el cruce siguió. A los pocos segundos el funcionario bonaerense le aclaró: “Te veo mañana en la entrega de los móviles. Alem 836”, a lo que el secretario de la Comuna contestó: “No te vi acá… seguro a no supiste llegar porque no había humo…”, acompañando la frase con una foto del exministro de Seguridad Cristian Ritondo entregando patrulleros en Bahía.

A esto, Montero no se quedó callado: “Qué linda época esa, era cuando traían bicicletas? Mañana venite Alem 836, te espero con café y te muestro los móviles. Te veo mañana, tráete cámara así sacas una foto mejor que esa”. Y Marisco, para dar por terminado el cruce, nombró a otro funcionario del Frente de Todos, Federico Susbielles, pero sin arrobarlo: “Esta foto esta buena. Igual cualquier cosa le pido el dato a Chubi q hace unos spots buenísimos! Saludos!”.

Los guantes de Moyano

Santiago Saccoccia, el papá de Facundo, sigue adelante en su invalorable tarea de conseguir que el límite de alcohol al volante sea de cero. En los últimos días estuvo reunido con el diputado Facundo Moyano, quien le aseguró que la Cámara Baja trataría y aprobaría un proyecto sobre el tema de acá a cuatro meses.

Pero, fuera de esa información que trascendió en todos los medios, Bahía Indiscreta se enteró de un dato de color. A Santiago y a Facundo los une una pasión, el boxeo. Ellos ya formaron entre sí un vínculo más que cercano, por lo que chatean y charlan muy a menudo.

En uno de esos contactos, el referente bahiense de Estrellas Amarillas le envió un video entrenando en un gimnasio de box, y al verlo, el menor de los Moyano le prometió que le regalaría sus guantes, cosa que cumplió en esta última reunión. “Se acordó y me los llevó. Son los suyos, no los fue a comprar. Fue un gesto hermoso que me sorprendió”, comentó Saccoccia.

A la espera de vacunarse

Ya en esta sección hemos comentado que hay muchos gremios que luchan por conseguir que sus afiliados sean vacunados, debido a que desde que se inició la pandemia hasta hoy, prácticamente nunca dejaron de trabajar, y son considerados esenciales.

Pero sorprende lo que ocurre con los efectivos locales de la Bonaerense, que se supone, debían tener prioridad para recibir sus dosis, al igual que los trabajadores de la salud y de la educación. Pues bien, una fuente inobjetable le comentó a esta sección que en Bahía, de un total de 1268 policías, solo se llevaban vacunados 36 hasta el día 12 de abril. Los anotados que esperan son 825.

Claramente se decidió dar prioridad a otros ciudadanos, y esas medidas tienen un enfoque sanitario, y son consensuadas con especialistas. Pero no deja de haber preocupación entre los uniformados, que se sienten en riesgo por el tipo de trabajo que realizan y por el aumento de casos que se dio en las últimas semanas en la ciudad.

Arrivederci, Antonio

Esta noticia seguramente entristecerá a muchos y hará que ya extrañen la amabilidad, el don de gente, y lo buen anfitrión que es el Cónsul de Italia en Bahía Blanca, Antonio Petrarulo.

Sucede que el funcionario dejará la ciudad el próximo junio por cuestiones meramente relacionadas con la diplomacia. Esta situación desembocó en algo bastante curioso en la política local: que dirigentes de distinto color político estén de acuerdo en algo.

El diputado de Juntos por el Cambio, Santiago Nardelli, claramente descendiente de tanos, presentó un proyecto en la Legislatura Bonaerense para reconocer el trabajo de Petrarulo en Bahía Blanca durante su gestión. Esta es la primera vez que un proyecto de un “amarillo” lleva el acuerdo y las firmas de los 11 diputados de la Sexta Sección, incluidos los representantes del Frente de Todos.

Desde Bahía Indiscreta le deseamos lo mejor a Antonio, y esperamos que, quien lo suplante, consiga una burrata tan deliciosa como la que compartía su antecesor en las cálidas reuniones que se llevaban a cabo por parte del Consulado antes de que se desatara esta maldita pandemia.

¡Arrivederci, Antonio!