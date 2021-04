Cómo fue el show de la argentina Nicki Nicole en el programa de Jimmy Fallon

“Nuestra próxima invitada es una superestrella argentina que hace su debut en la televisión de los Estados Unidos”, anunció Jimmy Fallon mirando a cámara y sosteniendo el álbum de Nicki Nicole, la cantante de 20 años que se convirtió en la primera argentina en presentarse en su programa, The Tonight Show.

“¡Esta es Nicki Nicole!”, agregó luego de mencionar los nombres de los temas que entonaría en su ciclo, el más visto de la televisión en los Estados Unidos. La joven rosarina hizo un medley que comenzó con su hit “Wapo Traketero” -el que le permitió el salto a la fama y cuyo video supera las 99 millones de reproducciones- y luego invitó al escenario a Lunay, el reggaetonero nacido en Puerto Rico, con quien interpretó “No Toque Mi Naik”, lanzado en marzo pasado, y que ya tiene más de 14 millones de vistas. Fue el debut en vivo de esta canción y, además, fue la primera vez en la que Nicki se presentó con una formación que incluyó coros y sección de vientos.

Minutos antes de que saliera al aire su participación en la televisión norteamericana, Nicole Denise Cucco -tal es su verdadero nombre- compartió sus sensaciones en sus redes sociales, en donde también acumula casi 10 millones de seguidores. “Estoy soñando, no me despierten”, escribió la rosarina que en agosto cumple 21 años.

Más tarde, publicó en su cuenta de Instagram un video del show y se mostró agradecida por la experiencia que vivió. “Muchas gracias por dejarme ser parte de tu programa @jimmyfallon. ¡Y gracias a todo el equipo de @fallontonight también por dejarme presentar mi música acá! Estoy muy contenta de representar mi país. @lunay gracias, hermano por romper todo, tenés un talento increíble. Gracias a todos”, escribió Nicki Nicole que hizo historia con su presentación en The Tonight Show.

De Rosario a Nueva York. En noviembre de 2019, luego de mostrar su talento en algunas batallas de freestyle en Rosario en las que se animó a competir, lanzó el ya mencionado “Wapo Traketero” como parte de su primer álbum, Recuerdos. Casi dos años después -23 meses, para ser más precisos- llegó “No Toque Mi Naik”. En el medio, claro, hubo otros tantos éxitos que la llevaron a la popularidad con la que alcanzó un público masivo.

“Al principio tenía miedo de perderme en un personaje y darme cuenta de que la persona que era se fue con ese personaje que algún día quise ser. Me alejé mucho de mis amigos y familia porque empecé a viajar y tenía miedo de volver y que me digan que estaba cambiada, porque ya no me encontraba mucho conmigo. Estaba siempre pensando en que el personaje podía dar más o podía hacer otra cosa. Pero por suerte siempre tengo a las personas necesarias al lado para bajar a tierra y enfocarme”, dijo la cantante.