Marcelo Richotti y su recuerdo de aquel inicio de la Liga Nacional de Básquetbol

El bahiense Marcelo Richotti es parte de la historia de la Liga Nacional de Básquetbol. No solamente por su juego y por su trayectoria individual, sino también porque fue uno de los jugadores de Pacífico que disputó el primer partido oficial del torneo, que se celebró en la cancha de Independiente de nuestra ciudad un día como hoy, pero hace 36 años.

"Creo que en aquel entonces ninguno entendía del todo lo que se estaba iniciando. Habíamos tenido la transición un año anterior, pero no entendíamos que era el inicio de algo que cambiaría la historia del básquetbol argentino", relató esta tarde el histórico base, en diálogo con el programa En buenas manos, de LA BRÚJULA 24.

Richotti recordó los momentos previos a aquel encuentro entre Pacífico y Atenas de Córdoba, que ganó el elenco bahiense, por 90 a 82. "Había incertidumbre por no saber dónde íbamos a jugar y cómo se iban a vender las localidades. Me acuerdo de las largas colas para ingresar a la cancha y un estadio en el que no entraba ni siquiera un alfiler son imágenes que nunca se van a borrar de mi memoria", mencionó.

Además, recordó una anécdota que le quedó marcada. "Mario Milanesio siempre cuenta que aquella noche quería tirar triples desde la esquina, pero con el pie terminaba pisando afuera, porque la cancha no daba con las medidas correspodientes", dijo entre risas.

Con respecto a aquel Pacífico, Richotti dijo que se trató de "un equipo de barrio con ambiciones de pelearle a aquellos gigantes". "Jugamos un básquetbol diferente y marcamos un estilo. A la gente le encantaba y se sentía identificado. Teníamos un corazón gigante y siempre creíamos que podíamos ganar", agregó.

Hoy, Marcelo se encuentra ocupando el cargo de gerente Deportivo del ente deportivo provincial de Chubut. "Es una sociedad mixta entre capitales privados y estatales. Es una faceta completamente diferente a lo que hice toda mi vida. La idea es aportar un granito de arena al deporte de esta provincia, donde viví durante tantos años de mi vida", finalizó