Alberto Fernández convocó a la oposición a dejar de lado las diferencias políticas

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía un acto especial. Allí debía estar su ministro de Transporte, Mario Meoni, que falleció el viernes en un accidente de tránsito. Por ese motivo, el evento -en el cual se inauguraron paradas seguras- se convirtió en un homenaje que incluyó discursos emotivos.

El del jefe de Estado fue un ejemplo de ello. Aseguró que la muerte de Meoni le sirve a la dirigencia política para reivindicar el valor de la vida en un momento donde se deben tomar decisiones complejas para enfrentar la segunda ola de coronavirus, que ya provocó más de 60 mil fallecimientos en la Argentina.

“En este momento, donde todos sentimos la pérdida de Mario, deberíamos entender cuánto vale la vida. La vida vale mucho. Es lo más valioso que tenemos”, introdujo.

Y continuó: “Se fue Mario y nos dejó un hueco muy difícil de llenar y eso nos pasa con cada argentino que se muere en la pandemia; por eso no podemos darnos el lujo de decirle a un argentino que no lo podemos atender porque no hay cama”.

Al borde de las lágrimas, el Presidente dijo que son momentos muy difíciles que no se resuelven “haciendo política”. Y le hizo un pedido especial a la oposición: "Ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la salud de los argentinos, de las argentinas".

“Pensemos en eso, en trabajar juntos. Olvidemos por un rato las diferencias, que cada uno toque su instrumento, pero hagamos el esfuerzo para lograr una sinfonía”, completó.

Sus dichos surgen en una semana compleja en la que el propio Fernández deberá resolver nuevas medidas para enfrentar el aumento de casos positivos de COVID-19. El viernes vence el último decreto dictado con restricciones para el Área Metropolitana, y la Casa Rosada aspira a retomar la mesa de diálogo con CABA y con la provincia de Buenos Aires luego de la tensión de la semana pasada por las clases presenciales.

Hay datos que impulsan a los protagonistas de las tres gestiones a sentarse a dialogar. Esta mañana, la ocupación de camas de terapia intensiva en Capital Federal superó el 80 por ciento. En la provincia de Buenos Aires la situación también es muy delicada y por eso su ministro de Salud planteó la necesidad de un cierre “estricto” durante 15 días. Fernández tendrá la difícil tarea de consensuar una posición que conforme tanto a la gestión de Axel Kicillof como de Horacio Rodríguez Larreta.

En el mismo acto hablaron Axel Kicillof y Sergio Massa. El gobernador bonaerense afirmó que “Mario deja un legado, una huella imborrable” y lo recordó como un “hombre de la provincia de Buenos Aires, un ex intendente que conocía cada rincón de la Provincia”.