La Brújula 24 inauguró modernas instalaciones

La Brújula 24 tiene nueva casa

El 19 de abril de 2021 quedará en la historia de La Brújula 24. Ese día estará marcado para siempre como el día en el que el medio de comunicación de la ciudad que más se ha expandido en los últimos años por liderazgo informativo y aceptación tanto de lectores como oyentes que la colocaron en un lugar de privilegio dentro de la opinión pública.

El sueño de un espacio acorde a las necesidades periodísticas no hubiese sido posible sin el trabajo de logística que llevó adelante durante más de un año uno de los directores de la empresa, Martín Noir, quien tuvo la difícil labor de realizar un minucioso seguimiento de los avances de la obra que hoy ya es realidad.

Luego de varios años emplazada en la esquina de Alem y Paraguay, tantos los estudios radiales como la redacción del diario digital se instalaron en la intersección de la mencionada avenida y Uruguay, en cómodas y modernas instalaciones a la altura de lo que requiere el trabajo de quienes se desempeñan diariamente para brindar la mejor información.

Cruces de pandemia

Todo el diálogo y la mesura que se tuvieron de parte de oficialismos y oposiciones durante tantos meses parecen haberse perdido. Esto se da en un año electoral, y con la mayor escalada de casos de coronavirus desde que la pandemia llegó al país.

En esta última semana, y tras los anuncios del presidente de la Nación y del gobernador que hasta ahora solo rozan a nuestra ciudad, pero no llegan a influirla demasiado, se generó en redes sociales un fuerte cruce entre referentes locales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Ocurrió luego de que los peronistas dieran a publicidad un comunicado titulado “Alerta por la situación sanitaria de Bahía”.

Luego, Federico Susbielles aseguraría por Twitter que “la pandemia pone en riesgo la vida de las personas. En Bahía el sistema de salud está colapsado. Y tenemos récord de casos activos. El intendente debe actuar, tomar decisiones con premura. No es momento de especulaciones, es momento de cuidar la salud de las y los bahienses”. Pero eso no fue todo, porque la presidenta del bloque opositor del Concejo, Gisela Ghigliani, también le fue a Gay con los tapones de punta: “Pareciera que todo lo tienen que decidir afuera. Si miramos otros municipios del mismo color político que el local, como Olavarría, el mismo intendente activamente decidió en conjunto con Provincia que había que retroceder (de fase). El intendente es el jefe máximo y debe conducir una ciudad. Si no, pregunto ¿cuáles son sus funciones?”.

Por supuesto, desde Juntos por el Cambio no tardaron en contestarles, y también vía Twitter, como se discute todo ahora, en un microclima que deja afuera del debate a la enorme mayoría de la gente. “Hace más de un año que tomamos decisiones @fsusbielles por eso pudimos atravesar la primera ola con los menores daños posibles más allá de las incoherentes medidas tomadas por el espacio al que representas”, disparó el secretario privado de la intendentica, Pablo Romera. “En vez de hacer campaña en este momento, deberías informarte y pedirle explicaciones al Gobernador y sus Ministros”, continuó el funcionario, quien hizo un análisis de lo que para él son los errores de la gestión de la pandemia a nivel nacional y provincial.

Otro que fue muy ácido con la oposición fue el secretario Tomás Marisco. También arrobando a Susbielles escribió: “¿Qué es actuar? Porque para tu criterio, actuar o gobernar es solo sacarse fotos y ser un opinólogo. ¿Es seguir haciendo festivales para aglomerar gente? Sí coincido en que Alberto y Axel tuvieron gran éxito con las vacunas, sobre todo en vacunar chicos/as de la Cámpora y modelos”.

Garitas y paradas

Esta semana que pasó se vio en las redes una discusión que giraba en torno a una garita de colectivos que está ubicada en la primera cuadra de calle Chiclana y que fue corrida unos veinte metros hacia el lado de Colón para que no esté frente a los locales gastronómicos. Básicamente, la polémica giró en torno a si las decisiones de la Municipalidad con respecto al espacio público están supeditadas a los intereses de privados.

Según explicaron dese Alsina 65 a esta sección, la modificación no fue a pedido, sino que fue la idea de un funcionario en particular, que se charló y se aprobó. “Los empresarios pusieron mucha plata para instalar comercios allí, y la verdad la situación económica es muy compleja. Si correr una garita unos metros hace que la gente que coma en las mesas ubicadas en la vereda no tengan cada cinco minutos a un colectivo regulándoles en la cara, y estén más cómodos, parece una decisión sensata. No es que cortamos una línea”, aseguraron desde la Comuna.

Pero esto no es todo, porque en las próximas horas habrá otro cambio que también afectará a transporte público: se quitarán todas las paradas de micros que hay sobre Chiclana, desde O’Higgins hasta Fitz Roy. Además, se instalarán ahí unas barandas metálicas para que la gente no cruce la calle por mitad de cuadra. La explicación es doble: que los colectivos no pierdan tiempo parando en el sector más complejo del centro (a pesar de que ya tiene carriles preferenciales); y que allí donde abundan los comercios, haya más tránsito peatonal de gente que camine un par de cuadras para tomar el colectivo. Esto, se supone, hará que miren un poco más las vidrieras, y quizás, que teniendo la oferta frente a sus ojos, compren un poco más. Según supo Bahía Indiscreta, esta medida fue consensuada entre el Municipio y los comerciantes, y no es el único cambio que se verá en el microcentro en las próximas semanas.

Perejiles, droga sintética y mucha marihuana

Está claro que, como en toda gran ciudad, desgraciadamente la droga se encuentra en todos los ámbitos de Bahía Blanca. Pero hay un dato que le llamó la atención a policías e investigadores en este último tiempo. Para explicarlo usan una frase bastante popular, y por ello, bien entendible: “A cualquier perejil le secuestramos LSD y pastillas”. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que mientras antes muy cada tanto en un allanamiento se encontraban drogas sintéticas, ahora se las ve demasiado seguido, en cualquier sector de la ciudad, y en manos de gente que quizás antes solo vendía otro tipo de drogas. La explicación de este fenómeno varía dependiendo de con quién se hable, pero algunos lo asocian a la pandemia. En realidad, a la cantidad de fiestas clandestinas que se dieron desde el año pasado.

Otro dato de color... verde, es que también se viene secuestrando mucha marihuana. Esto sí tiene una explicación bastante simple: es época de cosecha.

La cocina de la comisaría

Ya hace un tiempo esta sección habló sobre la situación insólita que se vive en la Comisaría de la Delegación de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, que está ubicada en Almafuerte 812. Los detenidos se encuentran alojados en la cocina, por lo que conviven las 24 horas con los policías, y están todo el tiempo esposados a las sillas. De noche, duermen en el piso. Más allá de que no deberían estar en esas condiciones, esto que ocurre también es un riesgo sanitario. “Si alguno de ellos se contagia con coronavirus, hay que cerrar la seccional con todos los policías adentro, porque no se tiene ningún sector de aislamiento”, comentó alguien que está muy al tanto del tema.

En este momento los detenidos allí son ocho: seis por causas relacionadas a la venta de drogas, y dos por casos de abuso sexual en los que trabajó esta misma delegación. La razón es simple: hay pocos calabozos habilitados en las otras comisarías, y se tarda mucho en conseguir cupos en el Servicio Penitenciario.

Perlitas diplomáticas

La semana que pasó, la ciudad recibió la visita del embajador de Egipto, Amin Meleika, quien tuvo como principal anfitrión al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbielles. Dese ya que recorrieron todo el lugar, y hasta hicieron un paseo embarcados. Luego, tanto el dirigente del Frente de Todos como el ilustre visitante, tuvieron reuniones con el intendente Héctor Gay, con la cúpula de la Unión Industrial, con miembros de las distintas universidades de la ciudad, y con representantes de la comunidad israelita.

Pero lo que todos quieren saber, por supuesto, son las perlitas que dejó su visita. El embajador se alojó en el Hotel Argos, y en todas las reuniones que tuvo mostró su fluido castellano, ya que hace tres años y medio que está en nuestro país. Es más, tanto Susubielles como el equipo gerencial del Puerto manejan un muy buen inglés, pero no necesitaron utilizarlo. Además, Bahía Indiscreta pudo saber que sus comidas fueron en el Consorcio, que el primer día de estadía almorzó pescado, y el segundo, carne. Meleika tiene mucho conocimiento sobre la Argentina, y además es fanático de Maradona y del fútbol en general, por lo que mientras comía, además de charlar sobre economía y negocios, también habló bastante del tema. En cuanto a de qué equipo argentino es hincha, según le dijo en tono de broma uno de los comensales a esta sección “no lo declaró para no generar un incidente diplomático”. Sin embargo, contó que estuvo de visita tanto en el Monumental como en la Bombonera, y aseguró que la experiencia en el estadio del Xeneize “fue única”.