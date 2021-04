El armado de Espert y Milei en Bahía

Vacunado

Finalmente, el intendente Héctor Gay recibió la primera dosis de la Sputnik V. Hace algunas semanas, luego de las dudas iniciales, se anotó en la página oficial del Plan Vacunar, y aguardó hasta que le llegó el turno el viernes de la semana pasada, cuando fue inmunizado en el Hospital Municipal.

Esta sección pudo saber que no sufrió ningún tipo de efecto adverso ni malestar, por lo que pudo seguir con su agenda de forma normal. Otro dato de color es que el tuit del jefe comunal en el que informaba que se había vacunado, y explicaba la importancia de hacerlo y de seguir cuidándose, recibió un “me gusta” por parte de la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V.

Nueva cara en Prensa del Municipio

Bahía Indiscreta había adelantado la partida de José Ardaiz el 1º de marzo, luego del fallecimiento de su madre que lo obligó a hacerse cargo de un negocio familiar. Desde ese momento, el municipio no había nombrado a nadie para reemplazarlo en la siempre importante y sensible área de gestión de la comunicación.

Pues bien, esta sección pudo saber que desde este lunes, ese lugar lo ocupará el periodista José Esteban de Robbio, quien ya venía trabajando en la Comuna, pero en el área de Trabajo.

Con experiencia en medios locales, ahora enfrentará el desafío de coordinar una de las actividades de gobierno que más ha cambiado en los últimos años, donde los públicos se atomizaron, las plataformas de información se expandieron, y los hábitos de información cambian día a día.

En un momento complejo por la pandemia y las elecciones, el hijo del siempre recordado Alejandro De Robbio tendrá -se supone- dos grandes ventajas a la hora del entendimiento puertas adentro: primero y principal, tener a un intendente experiodista; y segundo, trabajar bajo la órbita de la Secretaría Privada, conducida por Pablo Romera, otro hombre de medios.

Tests rápidos y... ¿fase 3?

La Provincia confirmó en el Boletín Oficial a Bahía como uno de los partidos que está en fase 4. Por ahora. Esta sección pudo hablar con fuentes del gobierno de Axel Kicillof, quienes dieron a entender que esto puede cambiar en cualquier momento. “La situación epidemiológica de cada distrito se analiza a diario”, aseguraron.

Además, explicaron que “no solo la Provincia puede decidir cambiar de fase a una localidad. Sino mirá lo que pasó en Olavarría. Fue el propio intendente quien primero quería estar en fase 4, pero luego pidió bajar a 3, cuando se conoció que circulaban allí las variantes del virus de Manaos y Reino Unido. Todo es muy cambiante”.

En la Comuna aseguran que “monitoreamos ocupación de camas y número de casos, pero tenemos una visión integral del tema, en la que también está la educación y la economía, entre otras variables. Seguramente Provincia nos baje antes de que nosotros lo pidamos... salvo que Bahía sea una catástrofe”.

Por otra parte, esta sección pudo saber que el Ministerio de Salud de la Provincia está trabajando junto a la Comuna para definir dos o tres lugares en donde se puedan realizar tests rápidos de coronavirus. La idea es que las personas que se hayan comunicado con el 148 y necesiten ser hisopados, puedan ser enviados a estos centros para que les realicen el examen, y en pocas horas sean contactados telefónicamente para conocer el resultado.

Así se evitará que tanta gente vaya a los hospitales a realizar ese estudio, y que los pacientes positivos puedan rápidamente aislarse para evitar contagiar. Uno de esos lugares a definir podría ser un sector del playón de estacionamiento de la Terminal de Ómnibus.

La UCeDe se prepara para la campaña

La UCeDe, que a nivel nacional tiene como referentes a los economistas liberales José Luis Espert y Javier Milei, también se encuentra muy activa en Bahía, analizando y estudiando las futuras listas de candidatos y prestos a iniciar una campaña que será bastante rara, en medio de la pandemia por coronavirus.

Por esa razón, sus representantes locales se apoyan mucho en las redes sociales, y también recorren las plazas de distintos barrios, entregando folletos y charlando con los vecinos para presentarles propuestas que son bastante distintas a las que muestran los dos bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.

En los espacios públicos se pudo ver a la presidenta distrital Mariana Guatta; y al secretario distrital Carlos Alonso. “Salimos una vez por semana y somos muy bien recibidos por la gente”, comentaron a esta sección.

En cuanto al cierre de listas, aseguran que “estamos muy bien perfilados, pero todavía no hay nada concreto. Transitamos los últimos metros de la montaña. El mes que viene ya habrá definiciones”.

El GEN ratificó a sus autoridades locales

Recientemente, el Partido GEN que lidera a nivel nacional Margarita Stolbizer, tuvo sus elecciones a nivel provincial, y en cada uno de los distritos, incluido Bahía Blanca.

En nuestra ciudad hubo lista única, y las autoridades que renovaron su mandato son Natalia Dziakowski, quien sigue como presidenta; el vice Joaquín Girotti; y el vocal titular Sebastián Marchese, quien además forma parte del gobierno de Gay, ya que es el encargado de la Terminal de Colectivos. Por otra parte, Ignacio Bambozzi quedó como presidente de la Juventud GEN.

El GEN Bahía Blanca también se quedó con la conducción de la Juventud de la Provincia, un cargo que obtuvo por unanimidad el bahiense Mauro Patrignani.

Los “margaritos” afirman que ya hubo conversaciones para integrar Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones, pero que, por el momento, no hay acuerdo a la vista. “Habrá que esperar a ver qué pasa a nivel nacional”.

El enojo de Álvarez Porte

El subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte, está caliente (y en campaña). El funcionario municipal se despachó por redes sociales porque desde Provincia no aceptaron el ingreso de aspirantes a policías bahienses en la escuela local que funciona en calle Chile.

“Acaban de incorporarse a la escuela de policía con sede en nuestra Ciudad, 260 cadetes. Ninguno es de Bahía Blanca. Ni siquiera de la zona. Y ha sido una decisión política que esto suceda. Seguramente al egresar, su destino no sea nuestra ciudad, a la que no conocen”, escribió en su Twitter.

Según comentó, aceptaron toda gente del Conurbano, que cuando se reciba seguramente volverá para aquellos lares, y a los de nuestra ciudad y a los de la región, ni les contestaron la solicitud.

“Señor ministro, a usted le consta el esfuerzo que hacen nuestros vecinos y el Municipio por ayudar a la policía en Bahía, y no caer en los niveles de inseguridad que están sufriendo otras grandes ciudades de la Provincia. Pero sus decisiones no ayudan. En su última visita desafectó 30 efectivos de la Patrulla de Comando porque reclamaban una mejora salarial, y no los ha reemplazado”, aseguró el encargado de la seguridad en el Municipio.

En pocos días llegará el Ministro de Seguridad Sergio Berni, será buena oportunidad para que todo se lo diga cara a cara.

Un piloto en el Concejo

A muchos les sorprendió que el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos González Antunes, publicara una foto suya el pasado 7 de abril, ya que fue el Día Mundial del Piloto Aviador. Pero sí, efectivamente el edil es piloto privado.

Se recibió en 1996 y voló hasta el 2000. Luego dejó la práctica hasta el 2010, y ahora lo hace todos los fines de semana como hobby, ya que es socio del Aeroclub Bahía Blanca. Sus aviones preferidos son el Cessna 173 y el 150, y también un Piper PA 11, que es un avión de tela con 75 caballos de fuerza, y que, según el concejal dice “flota mucho, mucho”.

Legislador runner

El médico y diputado nacional, Eduardo “Bali” Bucca corrió 160 kilómetros sin parar durante 34 horas, para recaudar fondos para los bomberos voluntarios de todo el país.

Bucca participó en San Martín de los Andes de la ultramaratón “Patagonia Run”, en la categoría de elite más alta, y con la modalidad “ultra-trail non stop” (sin parar), y le fue bastante bien: finalizó en el puesto 34 de su grupo, y 88 en la general.

Cabe señalar que casi la mitad de los competidores abandonaron la competición, y como el mismo legislador señaló en una entrevista días atrás “hay momentos donde llegas a alucinar. Durante la noche, con las bajas temperaturas, se dificulta mucho”.

Es la tercera ultramaratón en la que participa Bucca, siempre con una causa para visibilizar como bandera, relacionada a sus proyectos de ley presentados. En 2018 lo hizo para concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y cuello de útero.

En 2019 fue por las personas dentro de la condición del espectro autista (CEA). Y este año, según él mismo dijo, “corrí por los bomberos. Porque cuidar a quienes nos cuidan debe ser prioritario. Desde mis primeros años como intendente de Bolívar, trabajé codo a codo con los Bomberos Voluntarios, y ese fue uno de los disparadores para que luego, como legislador, presentara un proyecto de ley para fortalecer el sistema nacional de bomberos”.