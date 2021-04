Bahía sigue en Fase 4: cómo van a impactar los últimos anuncios

El secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, analizó la situación epidemiológica de Bahía Blanca luego de los anuncios del gobernador Axel Kicillof, continuando en fase 4 pese al crecimiento exponencial de los contagios durante los últimos días.

"A partir de lo que anunció el presidente hay medidas vinculadas a la nocturnidad, con la restricción de circulación entre las 0 y las 6, cuando solo puedan hacerlo los esenciales. Entendemos que deberán tramitar el permiso correspondiente", sostuvo, al tiempo que aclaró que están esperando normativas que le están bajando a la Policía para realizar los controles.

En esa misma dirección, Jouglard resaltó que "los locales gastronómicos deberán cerrar a las 23. La gente no podrá estar al aire libre en grupos de más de 20 personas. Las actividades deportivas amateur de más de diez personas tampoco podrán desarrollarse y agregó que "se puso especial énfasis a disminuir las reuniones sociales en domicilios particulares, que son de difícil fiscalización. Allí se apela a que la gente entienda que se necesita del compromiso de todos".

Apelamos al cumplimiento del cuidado personal, dejando de lado la relajación, muy lejos estamos de haber superado la situación

"En el caso de los gimnasios se recomienda realizar la actividad en aforo reducido, en espacios abiertos o cerrados pero con mucha ventilación. Y en el estacionamiento medido y pago, el gobernador invitó a adherir a liberarlo, aunque debemos tener en cuenta que dentro de esa recaudación hay aportes a entidades de bien público que reciben dinero de esa caja", destacó.

Por último, el funcionario sintetizó que "la restricción del transporte de pasajeros por ahora es exclusiva para el AMBA, tal como anunció el Presidente", aunque recalcó: "Seguramente Bahía Blanca va a ir a una fase 3 a partir de sus números epidemiológicos de las últimas semanas".

"Es muy importante evitar la circulación innecesaria"

El secretario de Salud de la comuna, Pablo Acrogliano, brindó un pormenorizado análisis del panorama: "Estamos atravesando un momento complejo, en pleno rebrote con un ascenso de la curva".

"No debemos perder la calma para no generar embudos en el sistema hospitalario. Es muy importante evitar la circulación innecesaria. Escuchando las restricciones que se imponen desde el gobierno nacional, va en esa dirección. Si eso se logra, el sistema sanitario estará algo más descomprimido y no se perderán tantas actividades", cerró Acrogliano.