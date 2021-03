Alberto avaló los dichos de Cristina: "La deuda que heredamos es impagable"

El presidente Alberto Fernández se alineó nuevamente con Cristina Kirchner y salió a respaldar los dichos de la vicepresidenta con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional: “Días atrás antes de que Cristina hablara, le contaba a la gente que teníamos que pagarle al Fondo 3.500 millones de dólares. Y que el año teníamos que pagarle 18 mil millones de dólares y que el año siguiente tendríamos que pagarle 19 mil millones de dólares”.

Lo hizo en una larga entrevista radial con Horacio Verbitsky, el periodista que desató el escándalo del vacunatorio vip, al relatar cómo se vacunó fuera de protocolo gracias a su amistad con el Ministro de Salud, que tuvo por consecuencia la renuncia forzada del funcionario. De hecho, esta entrevista a través de Radio del Plata fue la primera interacción pública del mandatario con Verbitsky, después de la expulsión de Ginés González García del gabinete.

“Semejantes cifras dan cuenta de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo. Ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares? Ninguna, si acá nos cuesta mucho pensar en pagar 3500 millones de dólares este año más 2500 millones del Club de París”, se preguntó y se respondió el mandatario, cuatro días después de que la vicepresidenta dijera “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”.

Alberto Fernández compartió y avaló los dichos de la vicepresidenta. Manifestó: “En verdad. lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable. Lo que estamos viendo es como negociar con el Fondo para sacar algo de ventaja. En eso Martín (Guzmán) está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien”.

“Tenemos que ver cómo podemos ir conciliando. Lo que planteo en el Fondo, es lo mismo que plantea Cristina. Planteo que estamos viviendo un momento tan excepcional”, anunció el presidente, quien, a su vez, aclaró: “Nuestro deseo es poder pagar en condiciones de desarrollo, de crecimiento. Nadie ha hablado de no pagar”.

