Todos x Bahía inauguró su local partidario

Durante la tarde de este sábado, el partido vecinalista Todos x Bahía inauguró su local ubicado en calle Alsina 327.

Su presidente, Sebastián Gómez, aseguró que quieren “ser la voz representativa de los y las vecinas". "Por eso trabajamos, esperanzados, para llegar al Honorable Concejo Deliberante en estas próximas elecciones, si la ciudadanía nos da la oportunidad, y lograr de este modo, acciones concretas que resuelvan y mejoren la calidad de vida de los bahienses”.

“Estamos muy contentos de poder contar con un local como punto de encuentro para las y los

bahienses, espacio que nos permite darnos a conocer, aunque la mejor manera de hacerlo es

recorrer la ciudad, los barrios, y hablar con la gente —que son quienes conviven con los

problemas diarios— y es lo que venimos haciendo con compromiso desde que formamos

Todos por Bahía hace 3 años”, expresó el referente local.

En este sentido, Gómez sostuvo: “Creemos en la transformación de la política, donde hay una real cercanía con las y los vecinos, donde escuchemos y acerquemos soluciones a aquellos que siempre quedan relegados para construir una sociedad más justa”.

“Somos un espacio donde confluyen las y los vecinos que quieren aportar sus conocimientos

para ver una ciudad ordenada, inclusiva, limpia y por sobre todo, proyectada al futuro.

Somos respetuosos de la ideología que puede tener cualquier persona sobre partidos

nacionales o comprendemos que cada cual tiene una opinión o pensamiento pero como partido

no queremos encapsularnos o tomar una posición de determinada ideología porque si no

seguimos dentro de la discusión que realizan los partidos tradicionales o vulgarmente llamado

‘rosca’ y no van al eje que es resolver los problemas y aplicar políticas que se basen en el bien

común”.

Por último, el referente remarcó: “queremos terminar con el monopolio que hay en el Concejo

Deliberante, entre los partidos tradicionalistas como el PJ y Juntos por el Cambio y que las y

los vecinos puedan tener una voz representativa. Además, vemos que los bahienses ya se

están dando cuenta que pasan los años y los problemas siguen estando. Nosotros sí podemos

trabajar por los intereses que le hagan bien a la ciudad, ya que ningún verticalismo de partidos

tradicionales nos impide hablar de ciertos temas como la autonomía municipal con suficiencia

económica".

"Hay que dar respuestas más veloces y no discusiones que siempre giran en torno a lo

ideológico, que quedan en la nada. Esas discusiones sin sentido se las dejamos al PJ y a

Juntos por el Cambio. En Todos por Bahía buscamos ser pragmáticos y solucionarle los

problemas a las y los vecinos para una mejor calidad de vida”, concluyó.