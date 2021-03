El remisero violador negó los cargos y brindó su versión de los hechos

Guillermo Vallejos, el hombre acusado de haber abusado de una menor a la que llevaba a la escuela en su remís, desde que la víctima tenía 12 años hasta sus 15, declaró hoy ante la fiscal Marina Lara, titular de la UFIJ N° 14.

Vallejos negó los cargos que se le imputaron, brindó su versión de los hechos y tambien aportó testigos que serán escuchados por la Fiscalía.

La propia víctima, quien hoy tiene 24 años, se animó a contar su testimonio mediante una desgarradora carta, mencionando que los hechos sucedieron entre 2008 y 2011. En su relato, afirma que Vallejos era el "remís trucho de Villa Delfina" y que se desviaba hacia un descampado para abusar e ella.

LA DESGARRADORA CARTA DE LA VÍCTIMA

"Hoy digo con 24 años con un nudo en la panza y los ojos llenos de lágrimas que me alegro de no haber sido UNA MENOS. A continuación voy a contar lo que me hizo este hombre que se llama GUILLERMO VALLEJOS durante años, durante mi infancia y adolescencia. Me cuesta mucho hablar todavía después de más de 10 años me animé a denunciarlo, que no lo hacía por miedo".

"Cuando tenía 11 años me llevaba a la escuela con otros chicos, él era "Remis trucho de Villa Delfina", siempre me decía que me siente en el asiento delantero (yo por ignorancia no sabía por qué). Al principio todo era normal, al menos para mi inocencia de esa edad. Luego empezó a hacerme "regalitos", me daba golosinas, chocolates y me decía que no diga nada de lo que él hacía".

"Un día pasó lo peor. Cuando me traía de la escuela (sola) se desvió de camino hacia un descampado donde me hizo besarlo a la fuerza y me manoseaba, esto pasó en reiteradas ocasiones cuando en una de ellas fue peor, se desvió más lejos y abusó de mí".

"Siempre me tuvo amenazada diciéndome que no cuente nada. Diciendo que se había retrasado en entregar a otros chicos en la casa y por eso llegaba más tarde a la mía. Cuando fui creciendo empecé a tomarme el colectivo para ir a la escuela, siempre le tuve terror. Se me aparecía en las paradas del colectivo incentivándome a quererme llevar a mi casa, yo obviamente siempre decía que no".

"Se me aparecía en la esquina cuando iba al gimnasio, se sabía mis horarios y mis caminos, era obvio que me perseguía. Siempre acosándome y queriendo que me vaya en el auto con él después de todo lo que ya había pasado. Él sabía que yo no hablaba por miedo y también pensó que nunca iba a hablar con nadie de esto. Hasta hace dos años que yo salía a caminar con mis perros y se me apareció en una calle que no es transitada de nuevo, diciéndome "vení vení" que quiero que hablemos, incentivando otra vez que me suba a su auto. En ese momento caminé lo más rápido que pude con mis dos perros que eran mi único resguardo y llamé a mi actual pareja llorando, le conté que me estaba siguiendo y ahí le dije todo (jamás me había animado a tocar este tema ni con él, ni con nadie). Llegué a mi casa, él vino enseguida, y me convenció de ir a denunciarlo, fuimos a la Comisaría de la Mujer y realicé la denuncia".

"Pasé por varias etapas de declaración, la causa fue caratulada como "ABUSO SEXUAL ALTAMENTE ULTRAJANTE", este sujeto cuando tenía la detención estuvo prófugo de la justicia hasta el día de hoy. ¡Que lo encontraron y está preso!!!!!!!! ¡Espero que se siga haciendo justicia, y también pido que si alguna chica que viajó con él y él le hizo algo que se comunique conmigo! Anímense a hablar por favor, este sujeto tiene que pagar por todo el daño que me hizo y nos hizo porque seguro que no soy la única".

"Gracias a todos los que me apoyaron, esperemos que todo siga en curso y al personal policial de DDI, fiscalía y a todos por la increíble disposición que tuvieron siempre conmigo y me brindaron contención. ¡Gracias por leer! Cuídense chicas, yo tengo terror de caminar sola y menos de noche por la calle sin contar otros traumas que todo esto me dejó...."