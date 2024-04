El audio del VAR del polémico gol anulado a River en el Superclásico

La AFA publicó el audio del VAR sobre la gran polémica del triunfo de Boca contra River en el Superclásico: el gol en contra de Cristian Lema que fue anulado con la intervención de la tecnología, jugada que podría haber cambiado el duelo de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional que se disputó en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A los 6 minutos del segundo tiempo, con el partido 1-1, el Millonario pasaba al frente gracias a un blooper entre Guillermo “Pol” Fernández y el defensor, a quien le rebotó la pelota con dirección al arco de Chiquito Romero, quien la sacó como pudo.

En ese momento, Yael Falcón Pérez dio el gol, hasta que desde el VAR advirtieron que iban a revisar la jugada para chequear si la pelota había ingresado en su totalidad. “Su portero alcanza a evitar un gol despejando el balón sobre la línea de meta, el cual no ingresa en su totalidad a la portería. El árbitro asistente, en perfecta línea con el penúltimo defensor, pero oblicuo a la línea de gol, no puede tener la mejor visión para esta difícíl decisión. Entiende que el balón ingresó completamente y convalida gol del equipo blanco y rojo”, afirmaron desde la AFA.

“El equipo VAR, en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones, evidencia en imágenes que efectivamente el balón no ingresa totalmente a la meta, y comunica al árbitro lo sucedido”, agregaron en el video que compartieron en el canal de Youtube, junto a la comunicación entre Jorge Baliño (encargado del VAR), Gastón Suárez (AVAR) y Yael Falcón Pérez (réferi del encuentro).

La comunicación entre el VAR y Falcón Pérez en el gol polémico anulado a River

-VAR: Para mí no entró. ¿Tenemos la baja ahí? ¿Esa es la baja?

-AVAR: Tranquilo, Yael, la estamos mirando… Es dura.

-VAR: ¿La que tenemos a media altura? ¿Este es el punto de contacto que vimos recién? Dame un cuadro más ahí. La opuesta de la seis. Esa, mirá… Un cuadro más, un cuadro menos…

-AVAR: Es muy ajustada, Yael.

-Árbitro: Están fijándose si entró o no entró. ¿Está bien? Tranquilo.

VAR: Yael…

Árbitro: Sí, Ignacio.

VAR: Para nostros, no gol. El balón no ingresa totalmente. ¿Está?

Árbitro: Ok, vamos con un bote a tierra. Bote a tierra, Ignacio. ¿Me escuchás?

VAR: Sí, Yael, bote a tierra.

Árbitro: Bien, revisión completa.

Fuente: TyC Sports