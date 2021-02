Ezequiel Ortigoza es Campeón Mundial de Pizza Freestyle, lo que podría definirse como acrobacias y malabares con una masa no comestible, muy similar a la utilizada en la típica comida.

Aprovechando el día de la pizza, desde el programa "Nunca Es tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1 lo entrevistaron para conocer mayores detalles de esta gastronomía tan amplia, y de lo que significó coronarse a nivel mundial.

Al respecto, el maestro pizzero sostuvo que "desde los 15 años estoy en el rubro de la pizzería. Siempre perfeccionándome y siempre aprendiendo más. Hoy trabajo el estilo de pizza napolitana contemporánea; dándole una vuelta de rosca, con más hidratación, con masa madre… buscamos que las harinas absorban la mayor cantidad de agua posible".

De todas maneras, Ortigoza resaltó que "para el italiano la pizza argentina no es pizza. Por los procedimientos y los ingredientes no es pizza" sumando otro dato: "Se calcula una pizza por persona, por eso en Nápoles si se sientan dos en una mesa, el mozo traerá dos. Para ellos no se puede comer una pizza entre dos. El diámetro es el mismo, pero la masa se desase en la boca, es más liviana".

Yendo a la parte del freestyle, aseguró que "una vez vi un video de un maestro italiano, y si bien busqué en varias escuelas a ver si daban freestyle, nadie lo dictaba, así que tuve que ser autodidacta, a través de videos de Youtube".

Y brindando más detalles, contó que "la masa de acrobacia es solamente de competición, no es comestible. Es muy dura. Lo que buscamos es que no se rompa. Usamos una harina con mucho nivel proteico y el doble de sal para que le de más resistencia al gluten".

Por último y a modo de reflexión comentó que "la pizza napolitana se fue metiendo, se fue metiendo, y está ahí. Creo que ocurrirá como las cervecerías; llegaron para quedarse".