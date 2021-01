Mejora la salud de Carmen Barbieri: sigue en terapia intensiva, pero sin fiebre

Después de unos días de preocupación, llegan buenas noticias en torno a la salud de Carmen Barbieri. La actriz de 65 años dio positivo de coronavirus el 20 de enero, y por ser paciente de riesgo, fue internada de urgencia en la Clínica Zabala. Allí le descubrieron que padecía una neumonía que le trajo más complicaciones, y ayer debió ser internada en terapia intensiva, preocupando a toda la comunidad artística.

Afortunadamente, este viernes la capocómica experimentó una leve mejoría. Así lo manifestó la actriz Sandra Domínguez, una de sus grandes amigas, que la acompaña en este duro trance y quien se convirtió en una suerte de portavoz de su estado de salud junto al hijo de Carmen, Federico Bal. “De ayer a hoy mejoró, está saturando un poco mejor el oxígeno. Sigue sin fiebre, lo que tiene que irse es la neumonía y veremos mañana”, señaló Sandra, explicando que la pelea es día a día: “Sigamos rezando un poquito hoy, otro poquito mañana, para que Carmen empiece a salir”, agregó.

En su cuenta de Instagram, Domínguez publicó un emotivo posteo dedicado a su amiga: “Hermana Leona, con más fuerzas, con más luz, con toda la garra de la guerrera que sos, acá estamos unidas e invencibles. Toda la energía de la gente que te ama, la de tus amigos y familia, y salimos. ¡VAMOS CARAJO!” escribió la ex Matrimonios y algo más junto a una foto en las que se las ve sonrientes y radiantes

Sandra contó que la Leona se encuentra internada en un cuarto de terapia intensiva, donde sufrió estos días de intenso calor ya que por cuestiones de protocolo no puede encenderse el aire acondicionado. Además, la actriz manifestó que le hace llegar a Carmen toda la preocupación y los buenos deseos del periodismo y de la comunidad artística en general. “Lo hago a través de Fede que se comunica con el doctor. Fede está saturado, estamos todos encima de él, pero los partes se los dan a los familiares directos”, explicó. El emotivo posteo de Sandra Domínguez para Carmen Barbieri

Precisamente, ayer por la noche Federico dio detalles del parte médico de su madre: “No saturaba el oxígeno en sangre y decidieron llevarla a terapia intensiva. Están administrándole un medicamento porque con el herpes que tuvo el año pasado, le bajaron las defensas. No tengo mucha más data y además no puedo verla”, señaló el actor, que aclaró que su madre “no está entubada”.

En declaraciones a Intrusos (América TV), el hijo de Carmen y Santiago Bal se manifestó angustiado y pidió que se multipliquen los buenos deseos para su madre: “No soy creyente ni religioso, pero sé que mucha gente hizo mucho para que yo esté bien, además de los médicos, claro”, señaló en relación al cáncer de colon que padeció durante el año pasado y del que afortunadamente pudo recuperarse.

“Nunca es en vano pedir ayuda. Hay mucha gente que quiere a mi vieja, que le hizo tan bien a tantos con las risas. Les pido una mano energética para ella”, completó el actor que participa en la obra Mentiras inteligentes y que será el host digital de la segunda edición de Masterchef Celebrity, el certamen gastronómico para el que su madre fue la primera famosa confirmada. Fede Bal junto a su mamá: "Les pido una mano energética para ella"

La protagonista de Fantástica se encuentra completamente aislada y tanto Federico como Sandra sólo pudieron verla a través de un vidrio: “Eso le levantaba mucho el ánimo. Pero últimamente estaba agitada y agotada”, señaló Sandra en declaraciones a Hay que ver (El Nueve) . “Me dijo: ‘San, no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama y dar estos pasitos hasta el vidrio’. Eso fue ayer (por el miércoles), así que para mí ahí empezó a declinar”, agregó.

Además, Sandra brindó detalles de la historia clínica de su amiga que atentan contra su recuperación: “Ser asmática es una condición complicada para este virus. Continuamente Carmen tenía broncoespasmos, bronquitis. Y justamente es la parte bronquial y pulmonar lo que más se complica con este virus. A ella la internaron con una neumonía incipiente y al no bajarle la fiebre yo me daba cuenta que iba creciendo”, remarcó la actriz, quien también aclaró que por el momento no están evaluando tratarla con plasma.

Carmen se habría contagiado de coronavirus el pasado 20 de enero, luego de haber compartido una reunión de producción para la segunda edición de Masterchef Celebrity. En dicho encuentro, del que también participó Georgina Barbarossa, tuvo un contacto estrecho con Sol Pérez, que dio covid positivo, tras pasar unas vacaciones en Mar del Plata.

