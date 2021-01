Ronaldo sobre Lautaro Martínez: "Me gusta porque no le tiene miedo a nada"

El exjugador brasileño, Ronaldo Nazario, dio una larga entrevista al medio deportivo más importante de Italia, La Gazzetta dello Sport, donde habló de Lukaku, Cristiano, Dybala, Lautaro y por supuesto Hakimi.

En la víspera del Derbi de Italia entre el Inter y el Juventus aprovechó para expresar su aprecio por el bahiense Lautaro Martínez: "Me gusta porque no tiene miedo a nada, porque es determinado cuando juega. Si te distraes un momento, no te perdona. Porque dispara bien, tiene olfato goleador, un delantero puro, con ojos de goleador".

También se refirió a otro argentino, Paulo Dybala, sobre quien dijo: "Le vi con el estado de forma correcto, con ganas de inventar. Y ese taconazo para Chiesa, contra el Milan, me parecía una señal. Es una lástima. Si juega Dybala es más fácil ver un buen fútbol".

El brasileño, de 44 años, consideró que el Real Madrid "se equivocó" al vender, en el último mercado veraniego, al marroquí Achraf Hakimi al Inter de Milán por 45 millones de euros y definió al lateral interista como un jugador "extraordinario".

"El Inter fichó a un jugador extraordinario y el Madrid se equivocó perdiendo a Achraf de esa forma. De vez en cuando pienso, 'Ronnie, imagínate a ti y a Hakimi, iríamos muy rápidos…' Me atrevo a decir que es uno de los mejores fichajes del Inter en los últimos diez años", afirmó Ronaldo, doble "ex" de Inter y Real Madrid, en la entrevista publicada este sábado.

El brasileño, de 44 años, dejó una huella inolvidable en el Inter, con el que conquistó la Copa UEFA de 1998, y fichó en 2002 por el Real Madrid de los "Galácticos", con el que ganó una Liga, una Copa Intercontinental y una Supercopa española.

En otro tramo de la entrevista, el exjugador se rindió ante el portugués Cristiano Ronaldo, líder juventino, y el belga Romelu Lukaku, delantero interista.

"Como kilogramos, pesa más Lukaku (en el campo). Son muy distintos, con una cosa en común. Cuando cuentas con jugadores como ellos, te cuesta no apoyarte en ellos. Sobre todo en uno como Lukaku", afirmó.

"No sé si Cristiano seguirá jugando con 40 años, pero seguro que lo intentará. Es un jugador distinto con respecto a cuando le veía en el Madrid, ha aprendido a gestionar su cuerpo y, sin embargo, hay una cosa que sigue igual. Puede ser poco protagonista por casi todo un partido y luego decidir en un minuto que puede hacerte daño", agregó.

Fuente: ESPN