Le negaron el ingreso a un restaurante a Nicolás Wiñazki: "No sos bienvenido"

El periodista Nicolás Wiñazki aseguró que no lo dejaron entrar, junto a su familia, a un restaurante de Ciudad Jardín por su postura crítica al oficialismo. Tras el hecho, que sucedió a principio de mes, diferentes personalidades lo respaldaron en redes sociales.

La situación se dio el 9 de diciembre, cuando Wiñazki y su familia decidieron salir a comer a Graf Zeppelin, un reconocido bar de El Palomar. Cuando llegó al restaurante, pidió una mesa para ocho personas pero, antes de entrar, el dueño se lo impidió. "Ya no sos bienvenido y no te vamos a atender más", dictaminó.

"Fue la primera vez que salíamos con mi familia desde que empezó la pandemia. Yo soy de Ciudad Jardín y este es un lugar al que fui toda mi vida", relató el periodista.

"Me dijo: 'No te voy a atender'. Y automáticamente me di cuenta por qué era", rememoró el conductor. El motivo, aunque era tácito, estaba vinculado a cuestiones políticas. Por eso, Wiñazki prefirió no entrar en conflicto y se fue.

"No estoy enojado, no tengo bronca. Me dio mucha tristeza porque creo que fue un acto discriminatorio. Era completamente implícito que era por mi trabajo. Es ridículo. Jamás se me ocurriría ir a un lugar pensando a quién votó alguien", analizó el periodista.

Por último, subrayó su sorpresa: "Es una cuestión inentendible. Más bien triste. No tiene que pasar algo así, ni a mí ni a nadie, ni por cuestiones políticas, de raza ni de vestimenta. Además, el derecho de admisión debería haber estado justificado por escrito y de forma clara".

Si bien el conductor no había hecho pública la situación, los usuarios de las redes sociales no tardaron en darlo a conocer y varias personas manifestaron su repudio a la actitud del dueño del restaurante. Entre ellos, el padre del periodista, Miguel Wiñazki, quien no ocultó su indignación. "Intolerantes! Antidemocráticos!", sostuvo.

Fuente: La Nación