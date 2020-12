Robó un perfil de Facebook para estafar: lo desenmascaró una víctima que es abogada

Una estafa contra una organización solidaria puntaltense se conoció en las últimas horas, valiéndose de un perfil falso en Facebook, con el nombre de “Mica López”, donde la ONG Contá Conmigo fue engañada para depositar dinero y realizar campañas.

Según publica el portal El Rosalenio, Luciana, quien vive en Capital Federal y es abogada, padeció el engaño ya que extraían fotos de su red social para utilizar en el perfil falso.

“A mí me empezó a hablar un Facebook, si podía hacer un video o una foto con un cartel de “Contá Conmigo” para realizar una Campaña Navideña y enviarla a unas universidades. Desconfié porque soy graduada de una universidad y sé cómo se manejan. Dejé de responder, hasta el día de ayer que me mandaron un mensaje de parte de “Liz”, diciendo que por favor necesitaba mi ayuda, que había hecho algo muy malo, pero todo con un fin bueno” expresó Luciana en Radio Rosales.

La supuesta estafadora, utilizó la imagen de damnificada, para llevar adelante colectas de dinero que no existían o a las que finalmente no les llegaba el dinero donado por los puntaltenses.

“Me dijo que robó fotos de mi Facebook, que se hacia pasar por otra persona, que era yo, pero que por favor tenía que agradecer las donaciones por un video sino iba a tener problemas judiciales. Me había bloqueado de todas mis redes, o sea “Mica López” me bloqueó, a mí y todos mis familiares. Tuve que hacer una videollamada porque desde la agrupación no me creían. También, le pedí a todos mis amigos que empiecen a denunciar el perfil, así que se lo cerraron” explicó.

Frente a la negación de la abogada para grabar un video, y luego de reconocer el perfil falso y la modalidad de la estafa, la supuesta autora del hecho, realizó amenazas.

“Me quiso amenazar con un recibo de un abogado, al que busqué y no tiene matrícula, igualmente si el abogado le hizo un recibo está cometiendo un delito fiscal” aseguró

Por último, en cuanto a la organización y a las víctimas que realizaron donaciones, manifestó: “Yo confío que las personas confiaron de buena fe, eso no lo pongo en duda, la mayoría fue víctima. Lo que pasa es que creo que cuando uno hace una donación hay cosas que deben estar claras”

“Tendrían que hacerle una denuncia a esta persona por estafa. A partir de 2018 el ente regulador de comunicaciones obligó que todas las líneas estén registradas a nombre de alguien, por más que este registrado a un nombre falso la línea tuvo que impactar sobre una antena y se ubican, los teléfonos tienen un número de IMEI es un número único de identificación, se puede ubicar donde se compró. Si quieren investigar, no queda en la nada” concluyó.