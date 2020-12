Marcha atrás: La UAR levantó las sanciones de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió levantarle las sanciones a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino. Por ende, podrán estar presentes en el encuentro de Los Pumas ante Australia del próximo sábado que cerrará el Tri Nations 2020.

Hace apenas 48 horas, y tras conocerse mensajes discriminatorios y xenófobos de estos tres jugadores, la UAR había decidido suspenderlos. Pero el repudio por parte de integrantes de los Pumas que no viajaron a Australia por lesión, de ex jugadores del seleccionado y de un buen número de clubes, sumado a la amenaza de no presentarse a jugar por parte de algunos miembros del plantel, hizo que los dirigentes dieran marcha atrás, informó La Nación.

Vale recordar que todo el escándalo explotó el lunes, cuando aparecieron mensajes que Matera, Petti y Socino habían escrito hace varios años en sus cuentas de Twitter. Los mismos tenían contenido discriminatorio y xenófobo, algo que generó un fuerte rechazo hacia los mismos en las redes sociales.

Los Pumas, por esas horas, ya venían siendo señalados por no hacerle un homenaje a Diego Armando Maradona en el partido ante los All Blacks.

Con esta nueva decisión de la UAR, el head coach Mario Ledesma podrá utilizar a los tres jugadores en cuestión en el duelo ante los Wallabies del sábado a las 5:45 (horario argentino).

