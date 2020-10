El titular de Región Sanitaria I confirmó que tiene coronavirus

Maximiliano Núñez Farina, titular de Región Sanitaria N° 1 confirmó en las últimas horas que dio positivo en coronavirus. Mediante su cuenta de Twitter, el profesional de la salud, aseguró que se encuentra en buen estado de salud, cumpliendo con todas las medidas indicadas por los médicos que lo atienden.

"Quiero informar que en el día de ayer me ha dado positivo el test de coronavirus. Me encuentro en buen estado de salud. Estoy cumpliendo con todas las medidas sanitarias correspondientes indicadas por los profesionales que me atienden, a quienes agradezco por su predisposición"

"Asimismo cumplo en decir que todos mis contactos estrechos han sido informados y serán monitoreados conforme a las indicaciones y protocolos sanitarios vigentes. Sirva esta experiencia para exhortar una vez más a que todos extremen recaudos y cuidados para prevenir contagios", completó, al tiempo que agradeció a todos por su preocupación.

El odontólogo asumió este año su rol en la Región Sanitaria I, justamente un tiempo antes de la llegada de la pandemia de coronavirus.