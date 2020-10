Se cumplen 20 años del debut del bahiense Pepe Sánchez en la NBA

Entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1° de noviembre de hace ya 20 años, el bahiense Juan Ignacio Sánchez (con 23 años) y Rubén Wolkowyski (27) cumplían el sueño propio y de todo un país que hoy quizá naturaliza este hecho, pero que en aquella época era tocar el cielo con las manos: tener un argentino en la NBA.

Por fin las ilusiones se iban a convertir en realidad. Por fin las imágenes iban a devolver la presencia de un (dos en realidad) conocido en ese parqué mágico, colorido, incomparable. Aunque fuese por algunos minutos.

“La NBA era un sueño absolutamente inalcanzable. El sueño era jugar en la Liga Nacional y, como una locura, jugar en la Selección. Era como llegar a la Luna. Y todo pasó tan rápido, 20 años... Mi sueño, en realidad, era ver un partido de la NBA, jaja”, confiesa Pepe.

“Hoy en el 2020 es más factible que se pueda pensar en ir a jugar a la NBA, pero en el 2000 no había posibilidades. No digo que se me cumplió algo que yo estaba esperando y buscando, nunca se me cruzó por la cabeza ir a la NBA, nunca pensé que podía estar al nivel. Fue una sorpresa grande”, reconoce el Colo.

El primero en entrar a la cancha, a las 22 de ese martes 31, fue Pepe, quien había llegado a los 76ers de Philadelphia luego de haber brillado en la Universidad de Temple. “Me fui para buscar un salto de calidad, no pensando en la NBA, se fue dando todo”, dice.

El base cumplió un sueño de 2m30s en el Madison Square Garden de Nueva York ante los Knicks, en la victoria de los 76ers por 101-72. El bonaerense robó dos pelotas en el equipo que incluía, entre otros, a Allen Iverson y Toni Kukoc.

Sánchez recuerda ese debut: “Ni siquiera estaba en el equipo, pero 48 horas antes me dicen que estaba entre los 15; 24 horas antes, que me iba a cambiar. Yo ni hubiera entrado, pero mis compañeros le pidieron al entrenador (Larry Brown) que me pusiera. De repente me vi jugando en una cancha de la NBA...”.

Casi sobre el final de ese juego comenzaba el otro, el que iba a marcar la llegada del segundo argentino oficialmente en el escenario mayor del básquet mundial. A las 0.30 del ya miércoles 1°, Wolkowyski era parte de los Seattle Supersonics que debutaban ante los Vancouver Grizzlies en Canadá. El Colo, que había llegado a la NBA directamente de la orgullosa Liga Nacional, sumó más minutos, 12, pero, nervioso, se le cerró el aro (0-4), aunque atrapó dos rebotes, metió una tapa y cometió una falta en la derrota 94-88.

Pepe Sánchez, tras jugar 19 partidos, pasó en febrero a Atlanta, jugó cinco y regresó a Philadelphia, donde sumó cinco más, pero si bien quedó en el equipo no participó en los playoffs, incluida la final que los 76ers perdieron ante LA Lakers. Su destino luego estuvo en Grecia, donde fue campeón de la Euroliga con el Panathinaikos. En la 2002/03 volvió a Estados Unidos para jugar nueve veces en Detroit y luego pasó a Golden State, donde no llegó a debutar. En el 2003 se mudó a España para nunca más volver.

“Sí. En un punto me quedé con ganas de más. Me quedé con el gustito de haber entendido antes ese estilo de juego. No fue por un tema de talento que no tuve más continuidad, sino por no terminar de entender el ritmo y la agresividad que tienen para anotar, yo era un jugador más de equipo”, analiza el bahiense.

Wolko acumuló 34 partidos en Seattle y después pasó a Dallas, equipo con el que participó en el campamento de verano pero no quedó; viajó a Moscú para jugar en el CSKA, incluso regresó a la Liga Nacional para sumar partidos en Quilmes de Mar del Plata. En septiembre del 2002 regresó a la NBA tras firmar con los Boston Celtics, donde jugó siete partidos. En febrero del 2003, el pivote se marchaba al Tau Cerámica español, donde se reencontraría con sus compañeros de Selección, Luis Scola y Andrés Nocioni, quienes luego serían otros argentinos más que pasarían por la NBA. Ya había debutado Manu Ginóbili, el 29 de octubre del 2002, en San Antonio, franquicia en la que jugó hasta el 2018 y ganó cuatro anillos.

