El cantante y compositor Rubén "Meno" Fernández, vocalista de la banda Los Rancheros, repasó los 30 años que está cumpliendo la banda en el programa "Nunca es Tarde" de La Brújula 24 FM 93.1.

Al respecto "Meno" afirmó que "pasaron como un parpadeo. Parece que fue ayer. Seguimos haciendo canciones, en esta cuarentena creo que debo haber escrito más de 100. No vemos la hora que pase esta cuarentena para volver a la ruta".

Entre las claves que encuentra para la vigencia del grupo, el cantante no titubeó en señalar: "Nunca buscar el hit. No mentir. Cuando vas en búsqueda del hit le mentís a la gente y te mentís a vos mismo, porque buscas ponerte en el mercado pero dejas de ser artista. Es lo que le pasa a muchas canciones de verano. Cuando haces una canción del alma, como pasa con Los Rancheros, tenés canciones atemporales. Cuando las hice me emocioné haciéndolas. Eso es inevitable que lo transmitas".

Siguiendo esa línea, y hablando de lo que ocurre puertas adentro, afirmó que "todos los que están en Los Rancheros sienten al grupo de la misma manera. Ninguno viene a trabajar, todos vienen a disfrutar. Somos ultra agradecidos de las canciones que nos llevaron a lo que somos hoy, y por eso siempre tocamos todas las canciones con la misma energía".

Yendo un poco más allá, Fernández hizo hincapié en que "Los rancheros tienen en su formula la simpleza, algo que muchos artistas pierden y que cuesta mucho conseguir. Es muy difícil hacer música simple. Siempre buscamos que el conjunto sea más importante que lo individual. Todos trabajamos para que la canción sea la número uno".

Por último, el líder de la banda dejo otra reflexión profunda: "Cuando una canción es buena, tiene que llegar igual con toda la banda tocando, o con solo una guitarra o solo un piano".