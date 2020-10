Oscar Ruggeri dio positivo en coronavirus

El exdefensor de la selección argentina campeona en el Mundial de México 1986, Oscar Ruggeri, dio positivo a un test de Covid-19, según anunció este lunes Alejandro Fantino en el comienzo del programa ESPN FC, del que el exfutbolista forma parte como panelista.

"Lo vamos a contar porque está bien que se sepa y aventar comentarios. Nuestro compañero y amigo Oscar Ruggeri, dio positivo de Covid. Está bien, normal, apenitas con un poco de tos, sin fiebre", expresó Fantino, conductor del programa que tiene al exjugador y exentrenador como participante.

Horas más tarde, durante el programa "90 Minutos", Ruggeri habló desde su hogar, y allí explicó lo sucedido: "El viernes, después del programa estuve con una persona un rato, y el sábado me llamó y me dijo: di positivo. Estuve todo el fin de semana en casa. En el (hospital) Austral me hisoparon. Si a la noche no me ven con Fantino es porque estoy al horno, me dan el resultado a las 6 o 7 de la tarde".

Durante el programa ESPN FC, Fantino comentó al empezar la transmisión que el empresario Guillermo Cóppola, invitado especial, "es un amigo, y está reemplazando a otro amigo, que está aislado en su casa".

También al mediodía, el excampeón del mundo con el seleccionado argentino, de 58 años, le contó a Sebastián Vignolo; "Fui a tomar un café con un amigo el sábado pasado. Ese amigo me llamó ayer (el domingo) para informarme que había dado resultado positivo de Covid".

Después de esta conversación, Ruggeri se trasladó al Sanatorio Austral, en Pilar, en el que se sometió al testeo y en el que horas más tarde le comunicaron el contagio del virus.

De acuerdo con lo anunciado en ESPN, Ruggeri está aislado en su domicilio, cumpliendo con el período de cuarentena correspondiente en estos casos.

