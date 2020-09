Vuelven a postergar los vuelos de cabotaje al menos hasta el 12 de octubre

Se suponía que los vuelos regulares de cabotaje en el país iban a regresar el próximo 1 de octubre, pero ahora se confirmó que no será así al menos hasta el 12 del próximo mes.

"Están suspendidos los vuelos de transporte de cabotaje comercial regular, no regular y de aviación general..." comienza el Notam (Notice to Airman, aviso a los aviadores), un comunicado que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) envió a las líneas aéreas con fecha 20 de septiembre, y que tiene fecha de finalización: 12 de octubre a las 3 am.

Con este breve comunicado que detalla algunas pocas excepciones (vuelos sanitarios, humanitarios, de carga y otros especiales que deberán ser autorizados por ANAC), el organismo que regula la aviación en el país decidió una nueva postergación que confirma que no habrá vuelos de cabotaje al menos hasta el próximo 12 de octubre, coincidiendo con la fecha de la última extensión de la cuarentena.

Además de esta incertidumbre sobre el regreso de las operaciones regulares tanto en el ámbito doméstico como internacional, otro dato preocupa a las líneas aéreas que operan cabotaje: el que al menos 10 gobernadores señalaron que no tienen intenciones de recibir vuelos en sus provincias durante el próximo mes, porque la curva de contagios se encuentra en pleno crecimiento.

Así las cosas, no son pocos quienes empiezan a pensar que quizá no haya vuelos regulares al menos hasta noviembre. Vale aclarar que desde hace un tiempo tanto aeropuertos como líneas aéreas ya cuentan con protocolos sanitarios diseñados para poder operar en tiempos de pandemia. Es más ya se han puesto en práctica con las operaciones de vuelos especiales.

En el aeropuerto, por ejemplo, hay controles de temperatura y solo ingresan quienes efectivamente van a volar: no hay más despedidas dentro de la terminal. El uso de barbijos es obligatorio al igual que mantener la distancia física en las instalaciones.

En cuanto a los vuelos, todas las compañías ya fueron comunicando sus protocolos. En general, se reorganizaron los procesos de abordaje para evitar que la gente se amontone y se retiraron elementos -como los materiales impresos- que puedan ser vía de contagio. También se intensificaron los procesos de desinfección de los aviones, mientras que los servicios de comida y bebida están suspendidos o reducidos según la ruta, la aerolínea y la duración del vuelo.

