Ana Lafourcade: la escritora que le habla al amor sin tabúes ni eufemismos

Ana Lafourcade es una joven, pujante y excelente escritora argentina, más precisamente oriunda de Córdoba. Su nuevo libro es tendencia nacional y lleva por título una frase que provoca curiosidad en los potenciales lectores que se preguntarán cuál es el contenido de la publicación.

“Dejá de cogerte a ese pelotudo” es el nombre de la obra literaria de editorial Emporio, en la que la autora interpela a las mujeres, en tiempos donde las relaciones interpersonales atraviesan una crisis propia de la época, enmarcada no solo por las nuevas tendencias tecnológicas, sino también por la propia pandemia que azota al mundo.

En LA BRÚJULA 24, la joven pluma que surca camino rompió el hielo: "Estoy muy contenta de todo lo que me está pasando. El título se lo debo a Flor Freijo que es una politóloga muy conocida. Yo la seguía en Instagram y viendo sus historias vi que usó esa frase para responder a una pregunta que le hacían. Me sentí muy identificada, me reí y noté que era una idea que merecía desarrollarse".

"Es un ensayo, un popurrí de cosas muy lindas que vivimos, más allá de estar sola o acompañada. La cuestión de feminismo o machismo necesita ser visualizada por fuera de la estigmatización patriarcal, que es transversal a la realidad", resaltó la joven, aclarando que el libro no está inspirado en su ex pareja.

Asimismo, destacó que "muchos hombres me escriben para decirme que 'el título me deja afuera', pero trato de explicarles que va más allá de esa primera frase cuando lees la portada", al tiempo que agregó: "Siempre me gustó escribir, como una forma de desahogo o para comprender mis reacciones. Soy racional y plasmar las cosas en un papel me permiten ver las situaciones en perspectiva".

"Cuando surgió este libro estaba transitando una situación muy particular, donde además estaba muy involucrada en terapia y mi psicóloga fue la que me alentó a seguir escribiendo. Ya lo venía haciendo, pero en el teléfono y sin demasiado orden. Nunca pensé que iba a ser un libro porque tres textos se transformaron en mi primer cuarentena que empezó en agosto del año pasado, escribiendo vivencias diarias que le dieron forma a este producto", concluyó.

El título interpela a hombres y mujeres, ¿te animás a saber de qué se trata?