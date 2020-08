"No podemos usar la pandemia para cambiar hábitos e instalar el horario corrido"

Aníbal Roig, vicepresidente de la Cámara de Comercio, aseguró hoy que no le parece correcto que se esté utilizando la cuarentena generada por la pandemia de coronavirus para intentar instalar el horario de comercio en Bahía Blanca. Según comentó, la visión de la entidad a la cuál representa, es establecer un rango horario de 9 a 20 horas, para que luego cada comerciante decida cuál es la franja que más le conviene realizar.

"Abogamos por un rango horario de 9 a 20 horas. No pretendemos que todos los comercios abran durante toda esa franja horaria, si no que cada uno, conociendo la realidad de su negocio, puedan elegir si hacen horario corrido o cortado. En esta oportunidad y a diferencia de lo que sucedió en julio, cuando firmamos el acuerdo para la reapertura, no coincidimos en el diagnóstico con otras entidades sobre qué es lo mejor para los comerciantes", mencionó Roig en comunicación con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

"Nuestra postura busca defender las posturas individuales. No ha sido demostrado que la reapertura de los negocios sea una fuente de contagio del virus. Es más, creemos que si logramos ampliar los horarios, habrá más tiempo para que la gente pueda decidir en qué momento hace sus compras y haya menos amontonamiento en algunos horarios en particular", acotó.

Roig mencionó que esto no es una disputa, si no que son entidades que piensan diferente en un contexto extraordinario como lo es el que ha generado la pandemia de coronavirus. "Si estuviéramos en todo de acuerdo, no habría dos entidades gremiales empresarias", dijo.

"Entiendo que se busca establecer el horario corrido a futuro y que el mismo exceda la pandemia. En Bahía ya hubo un intento de hacer horario corrido hace un tiempo y no funcionó. Si hubiera un convencimiento por parte de todos, estaría de acuerdo, pero eso no es así. Creo que no podemos utilizar la pandemia y la cuarentena para corregir los hábitos de la gente. Cambiar constumbres lleva un tiempo y este no es el momento adecuado para hacerlo. Creo que si al achique en los bolsillos se le suma que el horario no es el mejor, creemos que se le va a complicar aún más el panorama a quienes ya están haciendo un enorme esfuerzo para poder subsistir", dijo.

Por último, Roig mencionó que entre los temas que se trataron hoy en el Concejo Deliberante también estuvo el horario de los comercios y que seguramente habrá avances en las próximas semanas.