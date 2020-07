"Confío en que los perros encontrarán el cuerpo de mi hijo"

Cristina Castro brindó fuertes declaraciones esta mañana en la puerta de la Fiscalía Federal bahiense y, sumida en el dolor por la desaparición de Facundo Castro Astudillo, mencionó en rueda de prensa que "confío en que los perros van a encontrar el cuerpo de mi hijo".

"A nuestra teoría le falta muy poco para tener totalmente identificados a las dos personas que sabemos que se llevaron a Facu y las queremos presas, al igual que a todos los encubridores que son tan desaparecedores como quienes se llevaron a mi hijo", enfatizó la mujer, en el audio obtenido por el móvil del programa radial "Tal Cual Es" que se emite por LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Pedí que por favor participe de los rastrillajes Marcos Herrero y venga con sus perros. Él ya participó en muchos casos y estoy segura de que podrá encontrar el cuerpo de mi hijo. Desde un principio veníamos pidiendo que la Justicia Federal se haga cargo de la investigación".

"Tuvieron que pasar muchos días para que nos escuchen y poder sacar a la Bonaerense del medio. Hoy quienes están abocados a la búsqueda tienen muy buena predisposición y están preparados, creo en ellos. No obstante, confío más en los perros que en las personas", sostuvo Cristina, en la improvisada rueda de prensa.

Sobre los trabajos de rastrillaje que se vienen llevando adelante en estas horas, recalcó: "La búsqueda no se va a centrar solo en Teniente Origone, luego el radio se va a ampliar. Entregué prendas de mi hijo a los perros que trajeron las fuerzas federales, no como ocurrió acá en Bahía que hicieron rastrillaje y no sé de dónde sacaron la ropa de él".

"Los dos hombres que subieron a mi hijo arriba del auto el 30 de abril no se presentaron a declarar pertenecen a la Bonarense y se lo llevaron en un vehículo de dicha fuerza", cerró la mamá del chico de Pedro Luro que lleva 75 días desaparecido.