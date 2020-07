La Dama de Hierro aumenta su poder

Bahiense víctima de espionaje

Un empresario bahiense habría sido uno de los espiados por un sector del macrismo. Según información recogida por esta sección, en un Ministerio nacional vinculado al transporte se habría cocinado “carpetazo” que tuvo derivaciones judiciales y mediáticas.

Según la hipótesis, en la que trabajan los abogados del damnificado, con una serie de anónimos e información falsa se habría dado inicio a una causa judicial, con el impulso de un funcionario ahora investigado y un “buche”, que aparenta tener otro oficio en la ciudad.

“En las próximas horas habrá una presentación judicial que demostrará la opereta”, comentó el boga que representa al empresario.

Inversores

Pese a la mishiadura general, hay algunos emprendimientos que siguen adelante en la ciudad, uno de ellos es el autódromo Ezequiel Crisol. Con la carrera del Turismo Nacional disputada en febrero pasado, ahora se proyecta la idea de que el lugar funcione como un predio multipropósito y hasta se piensa un complejo de viviendas.

Además del sindicalista de Empleados de Comercio Miguel Aolita y el empresario Adrián Saschrgorodsky, en el último tiempo ingresaron otros jugadores económicos de peso que realizarán aportes para sumar proyectos.

Privados vinculados a un club de fútbol, un reconocido publicista y un profesional de una de las escribanías más tradicionales de la ciudad ya cerraron su participación para concretar proyectos millonarios en esas tierras.

Según pudo conocer esta indiscreta sección, se piensan ideas sobre múltiples espacios deportivos –más allá de la atracción automovilística– relacionados con el fútbol y otras disciplinas para público en general.

Además, bajo la batuta de una fiduciaria que ya levantó varios edificios y barrios en Bahía, se trabaja en el anteproyecto para un moderno complejo habitacional. “Hay lugar de sobra, con costa de arroyo. Estamos pensando qué tipo de obra vamos a proyectar, pero será algo realmente atractivo”, se lo escuchó decir a uno de sus impulsores.

Moirano, dueña de la llave judicial

La senadora de Juntos por el Cambio Nidia Moirano fue designada como integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, el organismo encargado de la evaluación y selección de jueces, fiscales y defensores.

Ahora Moirano, lejos de disminuir su poder tras el recambio de Gobierno, tendrá mayor influencia en las designaciones de miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia.

Además, la legisladora seguirá integrando –como vicepresidenta– la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, otro sillón clave vinculado a las nominaciones judiciales. Es más, hasta el año pasado cuando gobernaba Vidal, los amarillos que estaban obligados a negociar (la mayoría de las veces con el massismo) para lograr aprobar pliegos y otras iniciativas, ahora tienen mayoría propia tanto en la comisión como en el recinto.

La Dama de Hierro seguirá ostentando la llave para las designaciones judiciales, su actuación será determinante en el armado de cada una de las ternas que serán elevadas al Gobernador Axel Kicillof.

Feliú, en Presupuesto

El senador del Frente de Todos Marcelo Feliú fue confirmado como presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la cámara alta bonaerense.

Tras una negociación entre la vice gobernadora, Verónica Magario, el titular del bloque oficialista Gervasio Bozzano y el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, Feliú obtuvo un sillón preciado en cualquier legislatura.

En la poderosa comisión aparecen otros dos bahienses: Ayelén Durán, que llegó a pedido del jefe de La Campora --Gabriel Godoy-- quedó un ubicada como secretaria y el contador Andrés De Leo, presidente Coalición Cívica ARI bonaerense, como vocal.

"Bombita"

Este fin de semana, el fiscal Mauricio Del Cero encabezó distintos procedimientos en los que desbarató una banda de asaltantes liderada por un policía.

Para que el ingreso a los domicilios allanados fuera inmediato, el funcionario judicial convocó a la Brigada de Explosivos de Policía de Establecimientos Navales de Puerto Belgrano para que franqueara las puertas y así posibilitara el ingreso de las fuerzas de seguridad antes de que los delincuentes reaccionaran con una balacera.

La Policía Naval depende del Ministerio de Defensa de la Nación, al cual Del Cero le pidió colaboración formal.

Para los operativos, los integrantes de la Brigada utilizaron un explosivo llamado “C4” (del inglés composition 4), término que define a los explosivos "estables y plásticos". Es un material tan potente como el TNT y sólo puede ser activado con un detonador.

El sábado las puertas de los detenidos volaron y más de un vecino alertado por el estruendo llamó a los medios de comunicación para preguntar de qué se trataba. El fiscal, aún con las aberturas humeando, le leyó los derechos a los imputados. A partir de la aventura, sus colegas de calle Estomba lo bautizaron “Bombita Del Cero”.

La guerra por el barbijo

Para muchos políticos, la red social Twitter es mucho más que el microclima en el que hacen catarsis para exponer aquellas ideas que no se pueden plantear en los medios de comunicación tradicionales o en los ámbitos oficiales donde se desempeñan.

En los últimos días, sorprendió leer el posteo de la concejal y presidenta del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, quien lanzó un "misil teledirigido" hacia uno de sus colegas en el recinto, al cual no mencionó en los 280 caracteres que permite cada posteo en la aplicación del pajarito.

"Alentar la anticuarentena, que algún concejal del oficialismo diga “no passsa naaadaaa” cada vez que le solicitás se ponga el barbijo o minimizar la nueva cotidianeidad que trajo el coronavirus, son prácticas que en algún momento te traen a la realidad", disparó Ghigliani quien no dio a conocer el nombre del destinatario, aunque esta sección supo que se trataba de Nicolás Vitalini.

Y añadió: "Una cosa es esperar el aumento de casos e ir tomando las previsiones para hacer los ajustes necesarios y otra muy distinta es tensar todo el tiempo para tener en la ciudad una dinámica normal cuando esto no ocurrirá en lo inmediato".

Vitalini se limitó a responder el ataque tuitero con memes de funcionarios nacionales, quienes no llevaban colocado el tapabocas. Y no se anduvo con chiquitas al postear imágenes de Ginés González García y Alberto Fernández en las que se los ve con sus rostros descubiertos.

Los pibes de la UNS

Bahía Indiscreta pudo saber que hay autoridades municipales que están algo preocupadas por un fenómeno muy particular que se viene dando en estos últimos días. Hay estudiantes de la Universidad Nacional de Sur, que son de la zona y que están pasando la cuarentena allí, que quieren volver a Bahía aunque sepan que no va a haber cursada presencial en mucho tiempo.

“Yo creo que se cansaron de estar con los padres. Y, como tienen domicilio en Bahía, tratan de conseguir permisos para poder regresar. Vamos a ocuparnos de que eso no ocurra, por ellos y por nosotros”, comentó un funcionario a esta sección. “Hay situaciones inexplicables. En sus pueblos están más seguros, pero algunos extrañan las salidas o cierta libertad de vivir solos. Sobre todo los más jóvenes”.

El cartón, un tema complejo

Ya se sabe que hay denuncias cruzadas que involucran al titular de Medio Ambiente del Municipio, Matías Insausti, y a un trabajador del relleno sanitario, llamado Néstor Enrique Prieto, que lo acusan de haberle tapado con tierra una enorme cantidad de cartón, que había recolectado y pensaba comerciar.

Bueno, finalmente el caso llegó, ni más ni menos, que a la Fiscalía de Delitos Complejos que comanda el Fiscal Gustavo Zorzano. Será él quien defina si efectivamente alguna de las partes cometió algún delito penal. De no ser así, el tema se deberá solucionar en otros ámbitos judiciales.

Pero si alguno quería la foto de fiscal al lado de una excavadora tratando de encontrar el cartón, eso no va a ocurrir. Primero porque es imposible saber en qué parte del predio está enterrado. Y segundo porque tampoco se podría probar que, efectivamente, se trata del cartón del que habla la denuncia. A lo sumo irá a recorrer el lugar para tener una idea más acabada de cómo se trabaja, y no mucho más que eso. Por ahora, la investigación va más por el lado de analizar una montaña de contratos, regulaciones y documentación, y no de cartones.

La nueva Casa del Caminante

Aunque algunos no lo sepan, la Casa del Caminante depende del Arzobispado local, que hace poco terminó el convenio que tenía con el Municipio para alojar allí provisoriamente a personas sin techo. Ahora, la delegación de Pami Bahía Blanca firmó un comodato con la Iglesia para aloja afiliados de la entidad que no tiene hogar. Incluso ya se comenzaron las tareas de remodelación.

Lo que se está ideando es un plan de vivienda colectiva, una especie de “gran casa comunitaria”, que pueda estar disponible, principalmente, para personas que no tengan adonde vivir por la circunstancia económica actual. Son las que se valen por sí mismas y que no califican para ir a residencias como geriátricos, en donde hay (o debería haber) un cuidado más cercano, por temas de salud. “También existen simplemente quienes ya no quieren vivir solas en sus casas”, comentaron a esta sección fuentes de la obra social.

En principio, el financiamiento sería en parte solventado por el Instituto y en parte por un porcentaje de las jubilaciones de quienes vivan allí. Ellos disfrutarán de actividades culturales y sociales, recreativas, y se les darán las comidas diarias, siempre en compañía de sus pares.