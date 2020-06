SUTEBA: "La idea es seguir reclamando"

Este lunes en varios puntos del territorio bonaerense los docentes llevaron adelante un paro virtual, a raíz de algunos reclamos. Al respecto, y en diálogo con el programa "Nunca es Tarde" de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, la secretaria general de SUTEBA, Ana Canullo, brindó mayores detalles.

"Hicimos una asamblea virtual, como las que hemos venido realizando en esta etapa, en virtud de que la semana pasada tuvimos la noticia que a algún sector le iban a pagar el aguinaldo en cuotas" comentó.

Y en esa línea mencionó que "hicimos la asamblea a la mañana y lo que tratamos es que durante el día de hoy los docentes no hagan las actividades que hacemos en lo cotidiano, que son muchísimas, y todas las garantizamos con los equipos y recursos propios. Es uno de los reclamos que hacemos. Por ejemplo, la conectividad".

Sobre ese aspecto Canullo aseguró que "no hubo ningún relevamiento de con qué contaba cada docente para hacer frente a esto que llaman vínculo pedagógico o continuidad pedagógica. Esto genera muchas complicaciones para los docentes y la familia. Porque tienen una sola computadora en la casa, o porque no tienen internet y deben usar los datos. El estado debe garantizar la conectividad para las familias y los docentes".

Volviendo a los puntos que están sobre la mesa al momento de reclamar, la líder de SUTEBA contó. "Venimos reclamando desde principios de esta cuarentena, que ya van tres meses, no sólo que no hemos tenido respuesta sino que también se han sumado otras situaciones, que son muy graves, y nos hacen ver la injusta situación que vivimos los trabajadores, donde nos dicen que si ganas un poquito más tenes que ser solidario, pero no se han tocado los intereses de los que tienen real poder económico en el país y nos parece sumamente injusto".

Agregando, con el mismo ímpetu, que "este pago en cuotas del aguinaldo es para aquellos que ganan en bruto, y no de bolsillo, más de 80 mil pesos. Que en realidad, uno piensa que es un sector acomodado, como no es el sueldo de bolsillo, sino el bruto, hay muchos trabajadores que tienen mucha antigüedad o muchos módulos, o gente que tiene cargos directivos con antigüedad. Esto no les toca para nada a los funcionarios. Lo consideramos sumamente injusto. El dinero tiene que salir de otros sectores y no de los que vivimos de un salario.

Por último, Ana Canullo aseguró que "la idea es seguir reclamando. Tratar que estas protestas se extiendan en toda la provincia y se profundicen hasta llegar a oídos del gobernador. Sabemos que es una situación muy compleja. Nuestra intención y compromiso es seguir sosteniendo el vínculo con los alumnos y familias que la están pasando mal, pero se nos hace cada vez más difícil. El estado tiene que dar una respuesta".