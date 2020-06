Apoyo de Del Potro para los trabajadores del tenis: "Es un partido largo"

"Hola a todos. Quería saludar especialmente a los profes de tenis, a los jugadores, a toda la gente que trabaja alrededor de nuestro deporte, a toda la gente que trabaja en los clubes, a los cancheros, al personal de limpieza de los vestuarios y a toda la gente que trabaja alrededor nuestro, para mandarles fuerza, para decirles que es un momento complicado. Sé que tienen muchas ganas de volver a trabajar, pero hay que tener paciencia", expresó el tandilense, actual 128° del ranking mundial, en un video viralizado por los distintos profesores de tenis. Muchos de ellos se manifestarán este domingo en la Quinta de Olivos en forma pacífica, pidiendo que los autoricen a volver a trabajar.

@delpotrojuan se solidarizó con los entrenadores y trabajadores del tenis que marcharán pacíficamente a la Quinta de Olivos para pedir por la vuelta de las actividades.

"Ojalá que pronto salgan las habilitaciones para que la actividad vuelva a tomar su curso y poder volver a trabajar. Como decimos nosotros, esto es un partido largo y tal vez estemos en el tercer o cuarto set, y ahora es donde más garra y más fuerza hay que poner. Así que este saludo con todo el amor del mundo para ustedes. Les mando todas mis fuerzas. Un abrazo", concluyó Del Potro, cuyo último partido oficial fue en junio de 2019, en el torneo de Queen's.

El 27 de enero pasado, el ex número 3 del mundo, de 31 años, se operó, por segunda vez, la rodilla derecha [una artroscopia en la zona donde sufrió la fractura de rótula] y sigue luchando por tratar de recuperarse y regresar al tour.

Del Potro no fue el único en apoyar a los distintos afectados por la crisis que genera el coronavirus. Diego Schwartzman, el mejor argentino del ranking individual (13°), afirmó, mediante un video: "Quería mandar este mensaje en apoyo a todos los entrenadores que van a hacer esa marcha en paz para pedir que vuelvan las actividades. Como muchos saben, el tenis todavía en la Capital y Provincia no pudo volver. Se firmó un decreto para que los atletas que estaban clasificados a Tokio podamos, pero la realidad es que los entrenadores y mucha gente que vive del tenis todavía no puede volver, quería mandarles este mensaje en apoyo, les mando un abrazo grande y ojalá que pronto puedan volver a trabajar".

En Bahía Blanca, la Federación Bahiense de Tenis emitió esta semana un comunicado en el que expresa la "urgente necesidad de habilitar la práctica de la actividad".

Según el escrito, la Federación local nuclea a "unos 30 profesores cuya única manera de generar el dinero para cumplir con sus obligaciones son las clases de tenis".

Desde la Municipalidad mencionaron que los protocolos ya fueron presentados y que aguardan por una respuesta por parte del gobierno provincial.