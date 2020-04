Un verdulero denuncia que policías le piden coimas para poder circular

Una delicada denuncia se conoció esta mañana en LA BRÚJULA 24 en medio de la cuarentena que restringe fuertemente el tránsito por las calles de la ciudad y que deja en muy mala posición a la Policía bahiense por una deleznable actitud.

Oscar es botellero y "se la rebusca" vendiendo productos para salir del paso en este delicado momento económico, al cual claro está, él tampoco escapa y que golpea con fuerza a los sectores más bajos.

"La Municipalidad me permitió trabajar la semana pasada para vender papas, zapallos y cebollas, pero me encontré con que me pidieron coimas en varios controles policiales. Y me decían que cuando vendo no hago factura", enfatizó el trabajador, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En esa misma dirección, recordó que "me llevaron a la comisaría junto al muchacho que trabaja conmigo. Llevé los remitos que me dan en el mercado, los cuales dejan mucho que desear. El oficial de calle de la comisaría de Villa Rosas me dijo que les deje bolsas de papas, zapallos y cebolla antes de liberarme".

"Esto ocurrió ayer y no es la primera vez que me pasa. Siendo botellero me han detenido por ruidos molestos con mi parlante en zona céntrica y uno se calla la boca cuando ellos no saben ni siquiera los decibeles permitidos. Somos tan laburante como ellos", sostuvo, con la voz entrecortada.

Y, tras recuperarse del llanto, exclamó: "Yo sé que esto me juega en contra, pero ya no me importa nada. Tengo 60 años y no me voy a callar. Hay un 30% de la Policía que se comporta así. No soy Papá Noel, pero uno en silencio ayuda a mucha gente. Me sé ganar el dinero por derecha, estoy dispuesto a abonar más que el monotributo que actualmente pago".