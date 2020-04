Roque Narvaja: reflexiones de un grande en La Brújula 24

La radio, por lo general, brinda la oportunidad de vivir y sentir el trabajo de grandes artistas que han logrado dejar una huella imborrable en la historia. Y Mario Roque Fernández Narvaja, mejor conocido por su nombre artístico “Roque Narvaja”, le hace honor a esa reflexión.

Nacido en Córdoba en 1951, ha plasmado en el imaginario colectivo una brillante carrera como cantautor y guitarrista. Es reconocido también en España, donde alcanzó una gran popularidad en la década de 1980.

Sin lugar a dudas, su participación en La Joven Guardia, entre 1968 y 1972, fue el inicio de una exitosa carrera hasta nuestros días. Luego se embarcaría en un trayecto solista, el cual incluso lo haría tener que exiliarse en el marco de la dictadura militar.

Sus temas 'Santa Lucía', 'Menta y limón' y 'Yo quería ser mayor' fueron, sin dudas, sus expresiones musicales con más reproducciones en todo el globo. Y no es para menos. Pero más allá de eso, hoy, en diálogo con LA BRÚJULA 24, Roque Narvaja habló de todo.

Entrevistado en el programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga, contó que "de chico era aficionado al folclore, en mi casa sonaban todos los folcloristas de los 60", y dijo que "con mis hermanos tocábamos zambas, e incluso alguna me he animado a tocar en mis discos".

"De cualquier manera, yo soy un francotirador y las únicas canciones que asesino son las mías", señaló con ironía el cantante.

Como no podía ser de otra manera, Narvaja se refirió al duro presente que atraviesa el planeta por culpa del avance del coronavirus. "Yo no soy muy original, también estoy sorprendido por esta eventualidad que ocupa no sólo a la Argentina, sino a todo el mundo".

"Es la primera vez que nos toca vivir algo así. La comparación con la gripe española quedó chica y yo, como todos, voy siguiendo los acontecimientos día a día. Vivo agradeciendo lo que tengo y previendo lo mejor, porque creo que esta es una buena oportunidad para que la humanidad, más allá de los dirigentes políticos que no son ejemplo de nada, reflexione sobre qué tipo de mundo vamos a construir", expuso.

Además, dejó un mensaje esperanzador. "Lo que les digo es que Dios aprieta, pero no ahorca. Yo soy una persona de fe a mi manera, y trato de acompañar espiritualmente a toda la gente de buena voluntad que toma esto como una oportunidad de descubrirse y descubrir al otro".

"Lo mejor que tiene el ser humano es el amor al otro sin esperar nada a cambio", cerró Roque Narvaja, desde Rosario; un mensaje de esperanza que perdurará en los corazones bahienses a través de La Brújula 24.