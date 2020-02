Denuncian que en los baños de una estación de servicio hay cámaras

Un usuario de los baños que funcionan en la estación de servicio Lapacó Axion Energy en el camino de acceso a puertos, denunció que en dicho sector se encuentran ubicadas cámaras, a la vista de todos aquellos que hacen uso de los sanitarios.

Uno de los sorprendidos por la repudiable situación es Diego, quien expuso en diálogo con LA BRÚJULA 24 lo que le tocó el último domingo, cuando pasó por el lugar ubicado en el cruce de las Rutas 3 y 252.

"Estaba en el mingitorio y la tenía apuntándome desde el techo. Incluso alcanza el radio del inodoro. Pasa lo mismo en el sanitario de las mujeres, según me dijo un trabajador del lugar", resaltó el oyente de la emisora.

Y añadió en su charla con el periodista Germán Sasso: "Pedí hablar con el encargado. Me dijeron que en ese momento no había nadie. El playero me dijo que el dueño está loco y nadie hace nada. Me ocurrió el domingo cuando me iba de viaje".