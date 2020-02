Alerta: guerra de taxis

LA GUERRA DE LOS TAXIS

La Justicia ya investiga la presencia de una flota de cerca de 40 taxis y remíses truchos que operarían en la ciudad desde hace meses o años.

Tras una reunión entre la Cámara de vehículos de alquiler de la ciudad y el secretario de Movilidad Urbana y Espacio Públicos, Tomás Marisco, se planteó la necesidad de sacar de circulación a aquellos autos que circulan sin tener una habilitación, sin pagar impuestos y constituyendo una competencia desleal porque cobran precios sensiblemente inferiores.

Marisco realizó la presentación el jueves pasado para que la fiscalía investigue y aportó cerca de 40 teléfonos y nombres relacionados con los transportes ilegales. Hay taxis que se promocionan en las redes y hasta en las páginas de face de un canal de televisión.

Además, cuando la escases de trabajo es apremiante, algunos de los legales se ponen nerviosos y prometen “hacer justicia por mano propia” contra los competidores truchos. En la presentación judicial, el funcionario acercó una de las amenazas: “Hay un taxi trucho, que cobra mucho menos. Lleva mucha gente. Hay que llamarlo y darle un pequeño susto, consistente en una buena molida de huesos. Es un hijo de puta que se merece eso y mucho más”. En el escrito aparecen los datos personales, dirección y hasta modelo y patente del vehículo.

Por último, se menciona que hay empresas que contratarían oficialmente los servicios de los truchos y con esto avalarían la ilegalidad. Una de las apuntadas es una empresa de “traslados de salud y servicios sociales” llamada Supernova.

Es una “guerra silenciosa” que puede terminar de la peor manera si el Estado no actúa en tiempo y forma.

PALOS Y PALITOS EN EL AUTÓDROMO

La majestuosa obra del autódromo está lista e inaugurada. Miles personas disfrutaron el fin de semana del espectáculo del TN y toda su parafernalia. El folclore de los fierros se vivió como en las décadas de oro de ese deporte.

El sábado por la noche, en el salón Ángel Borlenghi, se ofreció una cena por parte de la organización y mentores del proyecto. A los anfitriones Miguel Aolita, Adrián Saschrgorodsky y Gustavo Altuna se los vio muy emocionados. Y a la hora de los discursos, principalmente el secretario general de los mercantiles, no dejó pasar la oportunidad para dedicarle una palabras a quienes “prometieron y nunca cumplieron” e incluso en el video institucional se mostraban imágenes del 2011 cuando se derribó la vieja torre de control de la pista y la voz en off del exintendente Cristian Breitenstein anunciando la obra que nunca llegaría. También, y en tándem con el intendente Héctor Gay, le apuntaron –aunque sin nombrarlo– a Dámaso Larraburu que en 2017 dijo que no llegaría ninguna inversión y que el proyecto era una mentira. Además de los dirigentes peronistas también “cobraron” otros agoreros, entre los que se señaló a algún periodista.

Aolita, visiblemente emocionado, agradeció a todos los que colaboraron y en especial a Héctor Gay. “No le fuimos a pedir plata, sino muchas otras cosas que también fueron importantes para el proyecto”, dijo. Se lo dedicó a Ezequiel Crisol, quien le había pedido en su lecho de muerte que concretara e autódromo, y al extitular del Ministerio de Trabajo Sergio Bossi, cuyas cenizas fueron esparcidas por el predio de Aldea Romana.

Desde la mesa principal escuchaban Gay, Marcelo Feliú, Federico Susbielles, Vanina González y los empresarios Gustavo y Juan Ignacio Elías.

En otras mesas se pudo ver a el escribano Sebastián Scoccia y al constructor Fabián Gurrado, quienes participaron de la obra. También hubo especial agradecimiento para la secretaria legal y técnica del Municipio Karina Mahón. Por su participación en cuestiones legales.

Hasta el salón de AEC también llegaron los funcionarios Tomas Marisco, Marcos Streitenberger, Pablo Romera, Soledad Pisani, Fernando Ascuaga, Matias Insausti, Ernesto Aguirre, Laura Biondini y Miguel Dimatz, Walter Larrea, entre otros.

Los puntaltenses Abigail Gómez y Fabián Tuya. Y Jorge “Corcho” Bonacorsi y Luis Gallego. El economista Mauro Trellini y la empresaria Alejandra Beligoy también dijeron presente, al igual que los sindicalistas Ricardo Pera (UTA), Fabio Piedominici (Paetroleros)y Roberto Ércoli (Luz y Fuerza)

Periodistas y directivos de medios también formaron parte de la noche. Ariel Biagetti, Florencia Albanesi, Germán Sasso, Néstor de la Iglesia, Graciela Wagner, Lorenzo Natali, Enrique Iommi y Gisela Ramos. Los gerentes de los canales locales Eduardo Schibb (Telefé) y Luciano Vecslir (Artear)

Toda le velada estuvo coordinada por la movediza Lorena Miguera y por los encargados de prensa de Empleados de Comercio.

La sociedad está a cargo de la concesión Acas Consultores y está integrada por cinco accionistas aportantes, quienes evaluaron que la falta de un autódromo, en una plaza tan fierrera como Bahía Blanca, era oportunidad sin igual. Creen que se logrará un buen recupero de la inversión y que será altamente rentable.

NACE LA “RAÚL ALFONSÍN”

Vuelve. Siempre vuelve. El dirigente Martín Salaberry había dejado la política activa (o la política lo había dejado a él) luego de no mojar cargos electivos en el último tiempo. Ahora, el abogado intentará retornar con una nueva agrupación: “La Raúl Alfonsín”.

Según pudo saber esta sección, “Cuchito” ya recluta jóvenes profesionales para hacer el acto de presentación. Según sus allegados su idea es alinearse con un radicalismo moderno y con los históricos preceptos de la UCR. “Ni macristas ni kirchneristas. Ni Gay ni Susbielles”, repiten.

A nivel nacional podrían referenciarse con Martín Lousteu –que fue aliado a Macri en las últimas elecciones– siempre y cuando sea el líder de “la recuperación del partido”. Afirman que irán “despacito y por las piedras pero mirando la intendencia en 2023”.

EL DRAMA DE LOS CALABOZOS

La semana pasada detuvieron a Lucas “Titi” Schwaner, acusado de asesinar a Emanuel Castillo en los gravísimos incidentes que involucraron a las hinchadas de Villa Mitre y Olimpo. Lo curioso es que, luego de ser llevado a la sede de la DDI en calle Pueyrredón, el integrante de “La Gloriosa” no fue alojado en un calabozo, sino en la cocina de la dependencia, con custodia policial.

Lo cierto es que los calabozos de la DDI no pueden usarse porque así lo dispuso la Justicia, tras presentaciones y habeas corpus de la Defensoría Oficial. Pero no están ni cerca de ser los únicos con inconvenientes. En todo Bahía Blanca hay una sola comisaría que tiene habilitado el sector de detención: se trata de la Sexta de Villa Rosas, que además es solo para mujeres.

En la Primera de calle Berutti, la que tiene la mayor cantidad de calabozos, no pueden usarse desde el 27 de diciembre pasado, por la misma razón: problemas edilicios. “Parece que hubo un movimiento en la losa del techo, lo que generó que se cortaran algunos caños con cables y que se electrificaran las paredes”, le explicó una fuente calificada a Bahía Indiscreta.

Pero entonces, ¿a dónde van los detenidos? Si se puede, a una alcaidía en la Cárcel de Villa Floresta. Y si no, a la zona. Ahora en Patagones hay ocho, en Tornquist hay 12, y en Monte Hermoso, otros 6.

SUSTO Y AGRADECIMIENTO DE PERIODISTA

La periodista de Canal 7, Daiana Appili, puede respirar tranquila, luego de que ella y su familia pasaran un momento muy angustiante. Sucede que el abuelo de su marido estuvo a punto de morir y fue salvado por un grupo de policías del Comando de Patrullas.

Hace unos días, el hombre de 90 años estaba en su casa con su esposa de 89, cuando se atragantó con un trozo de carne. La mujer que los cuida intentó ayudarlo, pero no pudo hacer nada. Luego de un llamado al 911 arribaron al domicilio la sargento Daniela Gutiérrez, la oficial Érica Montenegro, y el oficial José Marchan. Gracias a sus conocimientos, y antes de que llegara la ambulancia, pudieron realizarle la famosa maniobra de Heimlich (de compresiones abdominales) y lograron que despidiera el pedazo de carne.

“No respiraba. Estaba como peso muerto el abuelo. El policía le salvó la vida. Unos segundos más sin aire y se moría”, comentó Daiana a Bahía Indiscreta.